Tokyo ouvre en baisse, imitant les places occidentales

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en baisse vendredi, après le repli de Wall Street, suite à des résultats décevants d'entreprises et un discours du président de la Banque centrale européenne (BCE) qui a troublé les places du Vieux continent.

En début de matinée, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes cédait 0,32% (-68,80 points) à 21.687,75 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau lâchait 0,36% (-5,75 points) à 1.572,01 points.

Les Bourses européennes avaient majoritairement terminé en baisse jeudi, les investisseurs ayant été refroidis par le sombre tableau économique brossé par la BCE.

Dans le même temps, ses propos ont été jugés plus modérés que les analystes ne l'avaient anticipé.

Du côté des valeurs

- NISSAN DÉVISSE

L'action du constructeur d'automobiles Nissan chutait de 2,63% à 745,4 yens. Le partenaire du français Renault a confirmé jeudi après la clôture du marché une chute de 95% de son bénéfice net trimestriel et confirmé qu'il avait lancé une vaste restructuration qui devrait aboutir à la suppression de quelque 12.500 emplois dans le monde, pas loin de 10% de ses effectifs.

- NOUVEAU FONDS D'INVESTISSEMENT POUR SOFTBANK GROUP

L'action du mastodonte SoftBank Group prenait 0,55% à 5.634 yens après avoir annoncé au moment de l'ouverture du marché la décision de créer un nouveau fonds d'investissement de 108 milliards de dollars, un essor de plus pour le groupe du milliardaire Masayoshi Son qui se voit comme le plus gros pourvoyeur mondial d'argent des entreprises de technologies informatiques ou électroniques et services en ligne.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar valait vers 00H00 GMT à 108,67 yens, contre 108,10 yens la veille à la clôture de la place tokyoïte (06H00 GMT). L'euro s'élevait à 121,13 yens contre 120,36 yens.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs à 1,1146 dollar, contre 1,1134 dollar.

Le pétrole, lui, montait légèrement, les investisseurs surveillant comme le lait sur le feu les stocks aux Etats-Unis et la situation au Moyen-Orient.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre gagnait peu avant 00H00 GMT 21 cents, ou 0,33%, à 63,39 dollars, par rapport à son cours de clôture de jeudi à New York, et le baril américain de WTI pour livraison en août progressait de 6 cents, ou 0,11%, à 56,08 dollars.

kap/plh