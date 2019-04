Tokyo ouvre en baisse, indifférente aux nouvelles du Brexit

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en repli jeudi, minée par un regain du yen sur fond d'inquiétudes autour de l'économie mondiale, tandis que les investisseurs restaient de marbre face à la décision tout juste annoncée d'un report du Brexit au 31 octobre.

Dans les premières minutes des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes cédait 0,14% (-30,36 points) à 21.657,21 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau perdait 0,25% (-4,03 points) à 1.603,63 points.

Sur le volet des changes, le dollar reculait à 111,03 yens, contre 111,15 yens mercredi à la fermeture de la place tokyoïte, et l'euro montait à 125,22 yens, contre 125,15 yens.

La Première ministre britannique Theresa May et les 27 dirigeants européens se sont mis d'accord sur un report du Brexit au 31 octobre, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk dans la nuit de mercredi à jeudi.

"Cela signifie six mois de plus pour que le Royaume-Uni trouve la meilleure solution possible", a dit M. Tusk, alors que les députés britanniques se sont montrés incapables d'approuver l'accord de divorce conclu entre Mme May et Bruxelles.

