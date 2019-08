Tokyo ouvre en baisse, malgré le rebond de Wall Street

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert mercredi en nouveau repli, malgré le rebond de Wall Street, les investisseurs restant extrêmement prudents à cause du cours du yen et du conflit commercial sino-américain qui paraît loin d'être terminé.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes abandonnait 0,32% dans les premiers échanges, soit 65,99 points à 20.519,32 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau lâchait 0,30% (-4,46 points) à 1.494,77 points.

Wall Street avait pourtant terminé dans le vert mardi, après un geste de la banque centrale chinoise pour enrayer la chute de sa devise (le yuan), au lendemain de la pire journée de l'année pour les principaux indices new-yorkais.

Mais à Tokyo, la monnaie nippone, le yen, valeur refuge, demeure malgré tout élevé et les craintes toujours vives sur les conséquences des divergences commerciales entre Pékin et Washington.

"Le yen reste fort en raison des incertitudes sur le taux de change yuan/dollar, et les acteurs du marché détestent ce qui n'est pas prévisible", a souligné pour l'AFP Seiichi Suzuki, analyste de l'institut de recherche Tokai Tokyo.

Du côté des valeurs

- NIKON SOUFFRE

Le cours de l'action du groupe de photographie et appareils optiques Nikon dévissait de 5% à 1.323 yens, au lendemain de la publication de résultats trimestriels décevants, avec un bénéfice net et un gain opérationnel divisés par deux sur un an.

- SUMCO PLONGE

L'action Sumco, spécialiste des galettes de silicium, support des semi-conducteurs, s'effondrait de 8,50% à 1.226 yens, alors que les résultats se sont avérés mauvais et que le groupe pâtit clairement des conséquences des querelles sino-américaines ainsi que, par ricochet, des effets des restrictions d'exportation vers la Corée du Sud décidées par le Japon sur certains composés chimiques utilisés dans l'électronique.

- SOFTBANK GROUP:L'ACTION HÉSITE EN ATTENDANT M. SON

L'action du géant des télécoms et pourvoyeur de fonds pour les entreprises de technologies informatiques SoftBank Group hésitait entre hausse et baisse, à quelques heures de la publication de ses résultats trimestriels et avant une conférence de presse de son patron, Masayoshi Son, dont les propos intéressent toujours les investisseurs.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar valait vers 00H00 GMT 106,23 yens, contre 106,54 yens mardi au moment de la clôture de la place tokyoïte et à peu près la même chose à 19H00 GMT. L'euro s'échangeait 119,08 yens, contre respectivement 119,35 yens et 119,27 yens.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs à 1,1213 dollar, contre 1,1197 dollar.

Le pétrole, lui, refluait encore.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre cédait 18 cents, ou 0,31% vers 00H00 GMT, à 58,76 dollars, par rapport à son cours de clôture de mardi à New York, et le baril américain de WTI pour livraison en août faiblissait de 14 cents, ou 0,26%, à 53,49 dollars.

