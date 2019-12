Tokyo ouvre en forte baisse

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a commencé mardi en fort repli, dans la foulée de la glissade de Wall Street la veille après un indicateur décevant sur l'activité manufacturière aux Etats-Unis et de nouvelles craintes liées à la guerre commerciale.

L'indice vedette Nikkei perdait 1,09% à 23.273,85 points dans les premiers échanges, annulant ainsi d'emblée tous ses gains de la veille où il avait gagné 1,01%. L'indice élargi Topix se repliait quant à lui de 1,04% à 1.696,72 points.

La Bourse de New York a nettement faibli lundi, après un indice ISM sur l'activité de l'industrie manufacturière en novembre dans le pays qui s'est révélé inférieur aux attentes.

Les investisseurs ont aussi été cueillis à froid par Donald Trump, qui a annoncé par surprise des droits de douane punitifs sur les importations américaines d'acier et d'aluminium venant du Brésil et de l'Argentine, deux pays que le président américain accuse de dévaluer massivement leurs monnaies pour rendre leurs produits plus compétitifs à l'export.

Cette offensive américaine relançait aussi les craintes d'un enlisement des négociations commerciales en cours entre Washington et Pékin.

Du côté des valeurs

LES SIDÉRURGISTES NIPPONS SONNÉS: les sanctions tarifaires des Etats-Unis sur l'acier et l'aluminium brésilien et argentin faisaient l'effet d'un coup de massue pour les sidérurgistes japonais: JFE Holdings s'enfonçait de 1,91% à 1.385 yens, tandis que Nippon Steel lâchait 1,56% à 1.603 yens, Japan Steel Works -1,85% à 2.223 yens et Kobe Steel -0,52% à 566 yens.

ASTELLAS SE PAIE UNE BIOTECH AMÉRICAINE: le laboratoire pharmaceutique japonais Astellas Pharma était en repli de 1,34% à 1.872,5 yens. Le groupe a annoncé le rachat pour environ 3 milliards de dollars d'Audentes Therapeutics, une biotech californienne spécialisée dans le développement de produits de thérapie génique pour des maladies neuromusculaires rares.

NISSAN, DISCOURS SANS SURPRISE: comme les autres valeurs automobiles japonaises, toutes pénalisées par le regain d'inquiétudes sur la guerre commerciale, Nissan reculait de 1,58% à 677,4 yens. La veille, son nouveau directeur général Makoto Uchida a livré un plaidoyer sans surprise pour renforcer l'alliance avec Renault et Mitsubishi Motors, tout en souhaitant préserver l'indépendance de Nissan. Il s'est aussi engagé à regagner la confiance des clients, sérieusement entamée par des scandales et l'affaire Carlos Ghosn.

Du côté des devises et du pétrole

Face à l'accumulation de vents contraires, le yen, valeur refuge, grimpait nettement face au dollar, un mouvement toutefois défavorable pour les valeurs exportatrices nippones: vers 01H00 GMT, le dollar valait 109,12 yens, contre 109,63 yens la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo.

La monnaie japonaise était en revanche stable face à l'euro, lequel valait 120,83 yens, quasiment comme la veille.

Le dollar continuait de faiblir par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 1,1073 dollar vers 01H00 GMT contre 1,1079 dollar lundi à 20H00 GMT.

Les cours du pétrole, qui avaient terminé en hausse lundi, continuaient de grappiller quelques cents mardi: vers 01H05 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 0,29% à 56,12 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord progressait de 0,3% à 61,10 dollars.

etb/ybl