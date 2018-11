Tokyo ouvre en forte baisse, après la chute de Wall Street

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en net recul mercredi dans le sillage de Wall Street où valeurs technologiques et pétrolières ont souffert, dans un climat de fébrilité sur les places financières confrontées à une multitude d'incertitudes.

Dans les premières minutes des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes cédait 1,52% (-327,65 points) à 21.255,47 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau perdait 1,61% (-26,11 points) à 1.599,56 points.

Sur le volet des changes, le dollar remontait à 112,72 yens, contre 112,49 yens mardi au moment de la fermeture de la place tokyoïte, tandis que l'euro fléchissait à 128,20 yens, contre 128,87 yens.

Wall Street a chuté mardi à la clôture, déstabilisée à nouveau par la nervosité entourant le géant technologique Apple et par un plongeon des sociétés pétrolières après une dégringolade de plus de 6% des cours du brut. Le Dow Jones Industrial Average a lâché 2,21% à la clôture et le Nasdaq, à forte coloration technologique, a décliné de 1,70%.

Les Bourses européennes ont aussi clôturé dans le rouge.

anb/plh