Tokyo ouvre en forte hausse, le yen recule

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en forte hausse mardi, sa première séance de la semaine, malgré les conséquences du violent typhon Hagibis et le manque d'avancée dans les négociations commerciales sino-américaines.

Un net affaiblissement du yen explique en partie cette bonne tenue des valeurs.

Dans les tout premiers échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes prenait 1,26% à 22.073,79 points.

L'indice élargi Topix gagnait de son côté 1,30% à 1.615,95 points.

La place tokyoïte était fermée lundi, jour du sport, férié au Japon.

Du côté des valeurs

Quasiment tous les principaux secteurs augmentaient, à commencer par la finance, l'immobilier ou la santé.

SOFTBANK GROUP MONTE MALGRÉ WEWORK: l'action du géant de l'investissement dans les technologie prenait 1,15% à 4.204 yens, alors que d'aucuns affirment que le groupe pourrait prendre l'initiative d'un sauvetage financier de la société américaine de bureaux en partage WeWork dans laquelle il a déjà investi via son fonds SoftBank Vision Fund.

COMPAGNIES AÉRIENNES SECOUÉES PAR LE TYPHON HAGIBIS: contraintes d'annuler des milliers de vols en trois jours à cause de ce cyclone qui a ravagé une partie du Japon et tué plus de 50 personnes dans le week-end, les compagnies aériennes étaient plutôt délaissées à la Bourse: Japan Airlines cédait 0,06% à 3.327 yens et ANA Holdings gagnait modestement 0,54% à 3.703 yens.

SOCIÉTÉS D'ASSURANCES RÉSISTANTES: les titres des firmes d'assurance résistaient malgré les dégâts considérables des inondations liées au typhon Hagibis. Sompo Holdings prenait 0,63% à 4.181 yens, MS&AD Insurance 1,55% à 3.402 yens et Tokio Marine 0,41% à 5.583 yens.

JAPAN DISPLAY EN SURSIS: l'action de ce fabricant d'écrans de smartphone, en restructuration, prenait 1,78% à 57 yens dans les premiers échanges, alors que la presse indique qu'il devrait parvenir à trouver les fonds nécessaires à son redressement malgré la défection d'investisseurs chinois.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen refluait nettement face au dollar, lequel valait 108,32 yens mardi vers 00H00 GMT, contre 107,95 yens vendredi dernier à la clôture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise était aussi en repli face à l'euro: ce dernier se négociait pour 119,42 yens, contre 118,97 yens en fin de semaine dernière.

L'euro évoluait peu depuis la veille vis-à-vis du billet vert: il se monnayait 1,1026 dollar, contre 1,1031 yens lundi à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole glissaient encore, après avoir déjà été fragilisés lundi par les doutes sur les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis: vers 00H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,28% à 53,44 dollars, pendant que celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,29% à 59,18 dollars.

