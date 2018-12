Tokyo ouvre en forte hausse, saluant la trêve USA-Chine

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en nette hausse lundi, dopée par l'annonce d'une trêve dans le conflit commercial opposant les États-Unis et la Chine, en conclusion d'un sommet du G20 à Buenos Aires.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes, qui vient d'enchaîner six séances positives d'affilée, gagnait encore 1,32% (+294,28 points) à 22.645,34 points dans les premiers échanges, avant de refluer légèrement.

L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau augmentait pour sa part de 1,29% (+21,44 points) à 1.688,89 points.

Sur le volet des changes, le dollar montait à 113,75 yens, contre 113,40 yens vendredi au moment de la fermeture de la place tokyoïte, un mouvement favorable aux titres exportateurs nippons. De son côté, l'euro fléchissait à 128,88 yens, contre 129,15 yens.

Les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping ont "trouvé un accord pour mettre fin à la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane", a dit le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, après un dîner de travail de plus de deux heures des dirigeants et de leurs conseillers.

"Un sentiment de soulagement devrait encourager les investisseurs à acheter" des actions "après la conclusion sans turbulences du sommet USA-Chine", a estimé Okasan Online Securities dans une note publiée avant l'ouverture.

Les gains étaient cependant limités par une certaine prudence, alors que la Maison Blanche a fait savoir que la décision d'augmenter les tarifs sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises n'était que suspendue, plus précisément pour une durée de 90 jours.

Si les deux pays n'arrivent pas dans ce délai à s'entendre sur des "changements structurels" dans leurs relations commerciales, notamment à propos des transferts "forcés" de technologie et de la propriété intellectuelle, "les droits de douane de 10% seront portés à 25%", a averti dans un communiqué la présidence américaine.

Dans le reste de la région, les marchés étaient aussi orientés positivement, la Bourse de Sydney avançant de près de 1,3% et Séoul de quelque 1% dans la matinée.

