Tokyo ouvre en hausse

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en hausse mardi, dans le sillage de la séance de lundi qui a mis fin à une série de six journées négatives, les investisseurs voyant d'un bon oeil les cours plus favorables du yen face au dollar et à l'euro.

Dans les premiers échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes prenait 0,47% à 22.478,02 points.

L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau augmentait de 0,22% à 1.691,26 points après un démarrage dans le rouge.

Sur le volet des changes, le dollar valait 111,17 yens, contre 110,95 yens lundi à la fermeture de la place tokyoïte, tandis que l'euro remontait à 128,88 yens contre 128,15 yens, des mouvements qui encouragent l'achat d'actions de groupes exportateurs nippons.

