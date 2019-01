Tokyo ouvre en hausse

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en hausse lundi, sur fond de bonne orientation des devises et d'optimisme quant à un possible règlement du conflit commercial entre Pékin et Washington.

En début de matinée, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes gagnait 0,80% à 20.830,42 points.

L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau augmentait de son côté de 0,80% à 1.570,21 points.

Sur le volet des devises, le dollar montait à 109,60 yens, contre 109,31 yens vendredi à la fermeture de la place tokyoïte, et l'euro à 124,64 yens, contre 124,54 yens, des tendances qui encouragent l'achat de titres de groupes exportateurs nippons.

