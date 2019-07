Tokyo ouvre en hausse, aidée par les records de Wall Street

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en hausse jeudi, revigorée par les records enregistrés par Wall Street sur fond d'espoirs d'un abaissement imminent des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour soutenir l'économie.

Dans les premières minutes des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes gagnait 0,51% (+110,23 points) à 21.748,39 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau augmentait de 0,58% (+9,10 points) à 1.588,64 points.

- SONY SOUS PRESSION DE L'ACTIONNAIRE THIRD POINT

L'action Sony s'appréciait de 0,46% à 5.862 yens. Dans une interview au quotidien économique Nikkei, le milliardaire américain Daniel Loeb, à la tête du fonds activiste Third Point, appelle de nouveau Sony à placer son activité de semi-conducteurs (capteurs d'image essentiellement) dans une entité séparée, afin de créer "un champion national".

"Cela ne devrait pas prendre plus de six mois à un an" au groupe pour formuler sa réponse, estime M. Loeb, dont le fonds a récemment investi 1,5 milliard de dollars dans Sony pour influer sur sa stratégie.

Third Point avait déjà ciblé le fleuron nippon auparavant, le poussant sans succès à se séparer de sa division de divertissement.

- LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE BIEN ORIENTE

Le premier laboratoire japonais Takeda avançait de 2,21% à 3.911 yens et Daiichi Sankyo de 0,93% à 6.036 yens.

- DEVISES

Du côté des devises, le yen, valeur refuge prisée la veille, refluait, un mouvement favorable aux titres des groupes exportateurs nippons: le dollar valait ainsi vers 00H00 GMT 107,77 yens, contre 107,60 yens la veille à la fermeture de la place tokyoïte (et 107,84 yens mercredi à 19H00 GMT), tandis que l'euro s'échangeait à 121,64 yens, contre 121,41 yens (et 121,65 yens mercredi à 19H00 GMT).

La monnaie européenne s'affichait au même moment 1,1287 dollar, contre 1,1280 dollar mercredi à 19H00 GMT.

anb/bp