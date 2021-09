Matières premières : Tokyo ouvre en hausse après de nouveaux sommets à Wall Street

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était en progression vendredi matin, comme depuis le début de la semaine, encouragée par de nouveaux niveaux records atteints la veille à Wall Street et en attendant les derniers chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei prenait 0,46% à 28.675,98 points vers 00H45 GMT et l'indice élargi Topix gagnait 0,51% à 1.993,70 points.

Avant le rapport mensuel sur l'emploi américain, qui sera publié plus tard ce vendredi, les investisseurs ont bien accueilli jeudi la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, malgré l'impact du variant Delta sur l'économie.

A la Bourse de New York les indices Nasdaq et S&P 500 ont tous deux clôturé jeudi à de nouveaux niveaux record, même si leur progression sur la séance n'a été que légère.

"Les actions japonaises sont soutenues par les gains sur le marché américain, mais les investisseurs pourraient adopter un mode attentiste avant les chiffres de l'emploi", commentait dans une note Toshiyuki Kanayama, analyste chez Monex.

Du côté des valeurs

SALE TEMPS POUR FAST RETAILING: le titre Fast Retailing lâchait 1,48% à 72.110 yens. Le géant nippon du prêt-à-porter a annoncé jeudi un effondrement des ventes de sa marque phare Uniqlo au Japon en août (-38,9% sur un an à nombre de magasins constants), qu'il a imputée à une météo pluvieuse, avec des températures plus basses que les normales saisonnières, et à la tendance des consommateurs nippons à rester chez eux du fait aussi de la vague record du Covid-19 dans l'archipel cet été.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, lequel s'échangeait pour 109,91 yens vers 00H40 GMT contre 109,94 jeudi à 21H00 GMT.

Le cours de la monnaie japonaise variait très peu par rapport à l'euro, qui valait 130,60 yens contre 130,56 yens la veille.

L'euro montait à 1,1881 dollar, contre 1,1875 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole refluait un peu, après des gains importants jeudi dans le sillage de l'ouragan Ida, qui a fortement perturbé la production d'or noir dans le Golfe du Mexique. Vers 00H25 GMT le prix du baril américain de WTI cédait 0,4% à 69,71 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,31% à 72,80 dollars.

etb-kh/mlb