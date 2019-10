Tokyo ouvre en hausse en dépit du cafouillage sur le Brexit

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en petite hausse lundi, malgré les incertitudes autour du Brexit, le gouvernement de Boris Johnson affirmant que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne aurait bien lieu le 31 octobre, tout en demandant un report sous la contrainte de son Parlement.

Peu après 00H00 GMT, l'indice vedette Nikkei gagnait 0,22% à 22.541,32 points, tandis que l'indice élargi Topix prenait 0,33% à 1.627,37 points.

Avec un vote historique au Parlement britannique sur le nouvel accord de Brexit triomphalement annoncé deux jours plus tôt à Bruxelles, la journée de samedi devait enfin apporter une clarification après plus de trois ans de saga suivant le référendum de 2016. Bilan : les députés ont décidé de repousser leur décision et les Européens se retrouvent dimanche avec trois lettres, dont l'AFP a obtenu copie, disant tout et son contraire.

Les marchés ne savent pas trop sur quel pied danser et, à Tokyo, les investisseurs tendent à tourner leur regard vers les résultats trimestriels des grandes entreprises dont les annonces débutent cette semaine.

Du côté des valeurs

A l'exception des télécommunications et de l'énergie, les principaux secteurs étaient globalement bien orientés, dont la finance et l'immobilier, mais certains titres de ces domaines refluaient.

AUTOMOBILE SANS DIRECTION : alors que s'ouvre cette semaine le salon Tokyo Motor Show, les actions des constructeurs d'automobiles, secteur qui redoute un Brexit sans accord, évoluaient en ordre dispersé. Nissan cédait 0,60% à 685,1 yens et Honda 0,15% à 2.904 yens, tandis que Toyota progressait de 0,31% à 7.391 yens.

SOFTBANK GROUP DÉLAISSÉ: l'action du mastodonte de l'investissement dans les technologies dévissait de 1,93% à 4.216 yens, alors que continue l'incertitude sur le plan de sauvetage de la société de bureaux en partage WeWork. Par ailleurs, selon le groupe d'informations économiques Nikkei, le ministère des Finances envisage de revoir les lois fiscales pour supprimer des procédures qui, par des jeux d'écriture, ont notamment permis à SoftBank Group de ne pas payer d'impôts l'an passé en dépit de bénéfices record.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 108,43 yens, contre 108,63 yens vendredi après la clôture de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise bougeait assez peu par rapport à l'euro, qui valait 120,93 yens contre 120,87 yens en fin de semaine passée.

La devise européenne était en petit recul face au dollar, à raison de 1,1157 dollar pour un euro, contre 1,1162 yen vendredi à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole étaient en léger repli. Vers 00H05 GMT, le prix du baril de brut américain WTI perdait 0,30% à 53,62 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,34% à 59,22 dollars.

