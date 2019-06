Tokyo ouvre en hausse, requinquée par Wall Street

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en hausse mercredi après cinq séances négatives pour l'indice Nikkei, aidée par le bond de Wall Street après des signaux jugés positifs sur le front commercial et des commentaires du patron de la Fed.

Dans les premières minutes des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes gagnait 1,56% (+319,39 points) à 20.727,93 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau augmentait de 1,66% (+24,88 points) à 1.523,97 points.

Cet apaisement des craintes se traduisait par un reflux du yen, valeur refuge qui s'était fortement appréciée ces derniers jours: le dollar remontait à 108,22 yens, contre 108,04 yens mardi à la fermeture de la place tokyoïte, un mouvement favorable à l'achat de titres de groupes exportateurs japonais. L'euro grimpait quant à lui à 121,80 yens, contre 121,55 yens la veille.

Les investisseurs ont retrouvé le sourire en Europe et surtout à New York, où les indices ont pris plus de 2% mardi.

Ils ont apprécié des déclarations du ministère chinois du Commerce estimant que le conflit commercial devait être résolu à travers un dialogue continu. Ils espèrent par ailleurs un accord entre les Etats-Unis et le Mexique pour éviter la mise en place des tarifs douaniers brandis par le président américain Donald Trump.

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a aussi aidé les marchés: l'institution, a-t-il dit, surveille "de près" les effets de l'intensification de la guerre commerciale et est, "comme toujours", prête à agir "de manière à soutenir l'expansion" en abaissant les taux.

anb/roc