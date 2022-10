Matières premières : Tokyo ouvre en légère baisse, lestée par Wall Street

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo démarrait en petit repli vendredi, dans la foulée d'une nouvelle baisse du marché new-yorkais la veille face à la poussée des taux obligataires américains.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,23% à 26.944,79 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix cédait 0,47% à 1.886,47 points.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans est monté jeudi jusqu'à 4,23%, un plus haut depuis juin 2008. L'appétit pour le risque est coupé par la perspective d'un relèvement soutenu et durable des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour contrer l'inflation aux Etats-Unis, au prix d'une nette détérioration de l'économie.

L'inflation au Japon a accéléré à 3% en septembre sur un an hors produits frais selon des chiffres publiés vendredi, un nouveau record national depuis 2014 et même depuis 1991 hors périodes de relèvement de la TVA.

La Banque du Japon devrait toutefois maintenir sa politique monétaire ultra-accommodante, car l'économie nippone n'est pas mûre pour un resserrement des conditions du crédit selon elle.

Cette politique à contre-courant de celle de la Fed fait sombrer le yen par rapport au dollar depuis des mois. Le billet vert a franchi jeudi la barre psychologique des 150 yens, du jamais vu depuis 1990.

La chute du yen est à double tranchant pour le Japon: elle est plutôt favorable pour ses grandes entreprises exportatrices et la Bourse de Tokyo, mais elle pèse sur les petites et moyennes sociétés centrées sur le marché intérieur et sur le pouvoir d'achat des ménages.

Du côté des valeurs

CONTRETEMPS POUR SANBIO: le titre de la biotech japonaise SanBio s'effondrait de 15,92% à 1.024 yens. La société a déclaré jeudi dans un communiqué qu'elle n'espérait plus une autorisation de mise sur le marché au Japon d'ici la fin de son exercice 2022/23 (fin janvier prochain) pour sa thérapie cellulaire SB623 contre des lésions cérébrales traumatiques, des vérifications sur la qualité de sa production nécessitant plus que temps que prévu.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar était stable par rapport au yen, un dollar s'échangeant pour 150,16 yens vers 01H00 GMT contre 150,15 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne baissait à 146,73 yens contre 146,94 yens la veille, et se dépréciait aussi vis-à-vis du billet vert, à raison d'un euro pour 0,9769 dollar contre 0,9786 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait 0,12% à 84,61 dollars vers 00H50 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord stagnait (+0,01% à 92,39 dollars).

