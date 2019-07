Tokyo ouvre en nouvelle baisse

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en baisse mercredi, imitant Wall Street affectée par une salve mitigée de résultats d'entreprises et des propos peu encourageants du président américain Donald Trump sur les négociations commerciales avec la Chine.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes cédait 0,52% (-111,75 points) à 21.423,50 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau perdait 0,42% (-6,62 points) à 1.562,12 points.

Du côté des valeurs

- LE LAIT MORINAGA REFROIDI

L'action du groupe de produits laitiers Morinaga Milk lâchait 5,15% à 4.505 yens au début des échanges, en raison d'informations de projet de fusion avec Morinaga & Co (-1,63% à 5.420 yens), société de biscuits et en-cas. Les deux partagent des origines communes, mais ont évolué séparément. Morinaga Milk a cependant démenti les assertions de l'agence de presse japonaise Kyodo, disant qu'aucun rapprochement n'était envisagé.

- AUTOMOBILE DANS LA BONNE DIRECTION

Une partie des actions des constructeurs d'automobiles évoluaient positivement, alors que des informations de presse font état d'un possible "petit accord" nippo-américain à venir sur le commerce relatif aux secteurs de l'agriculture et des véhicules. Toyota grignotait 0,10% à 7.007 yens et Nissan 0,24% à 776 yens.

- ÉLECTRONIQUE VICTIME DE TRUMP

Les craintes d'enlisement des négociations commerciales sino-américaines incitaient les actionnaires à se défaire d'actions de fabricants de composants électroniques et équipements industriels utilisés pour l'assemblage en Chine d'appareils divers. Tokyo Electron abandonnait 0,99% à 16.450 yens, Sumco 1,92% à 1.326 yens et Advantest 1,14% à 3.020 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar remontant à 108,24 yens peu après 00H00 GMT, contre 108,01 yens mardi au moment de la fermeture de la Bourse de Tokyo (vers 06H00 GMT). L'euro déclinait à 121,33 yens, contre 121,65 yens.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs à 1,1209 dollar, stable par rapport à son cours de mardi à 19H00 GMT.

Le pétrole, lui, hésitait alors que l'Iran a indiqué avoir porté secours mardi à un navire pétrolier en danger, tandis que dans le même temps sont apparus des signaux d'apaisement entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre prenait 0,13 cents, ou 0,20%, à 64,48 dollars vers 00H15 GMT, par rapport à son cours de clôture mardi à New York, et le baril américain de WTI pour livraison en août était stable à 57,62 dollars.

kap/plh