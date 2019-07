Tokyo ouvre en repli

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en baisse lundi, en raison de chiffres de l'emploi aux Etats-Unis si bons qu'ils risquent d'inciter la banque centrale américaine (Fed) à différer une baisse de taux d'intérêt qu'attendaient les investisseurs.

Dans les premières minutes des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes cédait 0,48% (-105,03 points) à 21.641,35 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau refluait de 0,25% (-4,02 points) à 1.588,56 points.

Du côté des valeurs

- SONY S'ENVOLE AVEC SPIDER-MAN

L'action du fleuron japonais de l'électronique grand public et du divertissement Sony s'inscrivait à rebours du marché, en hausse de 1,51% à 6.037 yens en début de séance, grâce notamment aux bons résultats du film "Spider-man: far from home" aux Etats-Unis.

- AEON CHUTE, COMME SES BÉNÉFICES

L'action du groupe de distribution Aeon dévissait de 4,73% à 1.883,5 yens, après l'annonce vendredi d'une chute de 30% sur un an de son bénéfice net au 1er trimestre de l'exercice 2019/20.

Du côté des devises

Le yen avait tendance à s'affaiblir face aux autres grandes devises, le dollar valant 108,48 yens autour de 00H00 GMT, contre 108,02 yens vendredi à la fermeture de la place tokyoïte (à 06H00 GMT), tandis que l'euro s'échangeait à 121,78 yens, contre 121,67 yens.

La monnaie européenne s'affichait au même moment à 1,1226 dollar, quasi inchangée par rapport à son cours de vendredi à 19H15 GMT.

kap/plh