Tokyo ouvre encore en hausse

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo, qui évolue depuis la semaine dernière à son niveau le plus haut en un an, a ouvert en nouvelle progression lundi, portée par la bonne tenue de Wall Street vendredi et un petit regain d'espoir d'avancées sur le front commercial sino-américain.

Peu après 00H00 GMT, l'indice vedette Nikkei gagnait 0,18% à 22.840,01 points, tandis que l'indice élargi Topix prenait 0,04% à 1.649,03 points.

Wall Street avait achevé la semaine passée dans le vert, l'indice S&P 500 frôlant son record. Le marché s'est bien comporté grâce à des résultats trimestriels globalement positifs, notamment ceux d'Intel, ce qui incite des investisseurs japonais à miser sur des entreprises nippones du même secteur.

La Chine a en outre confirmé samedi que les négociations commerciales avec les Etats-Unis étaient sur la bonne voie, annonçant au passage son intention de lever l'embargo sur les importations de volaille américaine. Vendredi, l'administration Trump avait indiqué que la phase 1 de l'accord était "proche" d'être terminée.

Par ailleurs, le yen tendait à se stabiliser à des niveaux jugés favorables, ce qui met aussi du baume au coeur des acteurs du marché.

Du côté des valeurs

Une grande majorité des principaux secteurs étaient en hausse modérée, à l'exception de l'immobilier, du transport ferroviaire, de la distribution d'électricité ou encore de l'alimentation.

COMPOSANTS EN FORME: portées par les bons résultats d'Intel aux Etats-Unis, les actions des fabricants de puces électroniques tiraient la cote: TDK gagnait dans les premières minutes d'échanges 2,69% à 11.090 yens, Tayo Yuden prenait 2,85% à 2.455 yens, Omron 1,70% à 6.570 yens et le spécialiste des robots industriels Yaskawa 0,83% à 4.270 yens.

SOFTBANK GROUP REMONTE UN PEU: après avoir souffert la semaine passée suite à la confirmation de son plan de sauvetage de la firme américaine de bureaux partagés WeWork, SoftBank Group reprenait un peu de poil de la bête. Le titre affichait dans les premières minutes de transaction un gain de 0,60% à 4.041 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen faiblissait légèrement par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 108,72 yens vers 00H00 GMT, contre 108,65 yens vendredi après la clôture de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise gagnait en revanche un peu de terrain vis-à-vis de l'euro, qui valait 120,50 yens contre 120,69 yens vendredi soir à Tokyo.

La devise européenne était stable face au dollar, à raison de 1,1083 dollar pour un euro lundi à 00H00 GMT, contre 1,1080 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole s'affichaient en très petite progression lundi matin en Asie, après avoir terminé en hausse vendredi pour la quatrième séance de suite, concluant une semaine de forte progression marquée par le recul surprise des stocks de brut aux États-Unis. Peu après 00H00 GMT lundi, le baril de brut américain WTI augmentait 0,05% à 56,69 dollars, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,03% à 62,04 dollars.

