Matières premières : Tokyo part en repli après la Fed

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo démarrait jeudi dans le rouge, plombée comme Wall Street la veille par les projections de l'inflation américaine revues à la hausse par la Fed, qui prévoit de relever ses taux directeurs en 2023.

L'indice vedette Nikkei reculait de 1,04% à 28.987,05 points vers 00H45 GMT et l'indice élargi Topix perdait 0,62% à 1.963,61 points.

Tout en relevant ses prévisions sur le niveau de l'inflation, la Réserve fédérale américaine (Fed) a de nouveau assuré mercredi que l'accélération de la hausse des prix était transitoire et qu'elle devrait se stabiliser à 2,1% l'an prochain.

Une majorité des membres de la Fed estiment désormais que ses taux directeurs devraient être relevés à deux reprises courant 2023.

Au Japon, le gouvernement devrait annoncer prochainement la levée comme prévu du dispositif d'état d'urgence sanitaire après ce dimanche dans plusieurs départements, dont celui de Tokyo qui accueillera les Jeux olympiques dans un peu plus d'un mois. Cependant les bars et restaurants devraient rester soumis à certaines restrictions jusqu'au 11 juillet, a prévenu jeudi le ministre chargé de la gestion de la crise sanitaire, Yasutoshi Nishimura.

Du côté des valeurs

VALEURS TECHNOLOGIQUES EN BERNE: les valeurs de la tech à Tokyo, les plus exposées aux craintes sur l'inflation américaine et le futur resserrement monétaire de la Fed, étaient malmenées: dans le secteur des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, Tokyo Electron perdait 1,18% à 48.400 yens, Advantest cédait 2,72% à 10.000 yens, Screen Holdings 2,2% à 10.640 yens et Sumco 1,58% à 2.608 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se stabilisait face au dollar, à raison d'un dollar pour 110,74 yens vers 00H30 GMT contre 110,71 yens la veille à 21H00 GMT. Le yen avait baissé face au billet vert dans la journée de mercredi.

La devise japonaise évoluait aussi à peine face à l'euro, qui valait 132,77 yens contre 132,79 yens la veille.

Un euro s'échangeait pour 1,1991 dollar contre 1,1995 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole commençait en net repli en Asie, après avoir atteint de nouveaux sommets la veille dans le sillage d'une chute des réserves de brut aux Etats-Unis.

Vers 00H25 GMT le prix du baril de brut américain WTI lâchait 1,03% à 71,41 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,01% à 73,64 dollars.

