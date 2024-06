Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo partait en net repli lundi, sensible aux incertitudes politiques en France qui ont pesé vendredi sur les places financières européennes.

L'indice vedette Nikkei perdait 1,87% à 38.087,36 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix cédait 1,6% à 2.702,66 points.

La Bourse de Paris a chuté de plus de 6% sur l'ensemble de la semaine écoulée, sa pire semaine depuis mars 2022. Francfort et Milan ont également fortement reculé vendredi.

L'actualité politique en France suscite beaucoup d'inquiétudes depuis la décision surprise du président Emmanuel Macron d'organiser des élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet.

Car ce pari pourrait s'avérer perdant pour le parti présidentiel, et les mesures économiques et financières proposées par le Nouveau Front populaire (gauche et extrême gauche), comme celles préconisées par le Rassemblement national à l'extrême droite, ne rassurent pas les investisseurs.

Le yen se stabilise, l'euro aussi

Le dollar était stable face au yen, un dollar valant 157,42 yens vers 00H55 GMT, contre 157,40 yens vendredi à 21H00 GMT.

Après avoir brièvement piqué du nez vendredi dans la foulée de la temporisation de la Banque du Japon (BoJ) concernant la réduction de ses achats obligataires, dont les détails ne sont dévoilés que fin juillet, la monnaie japonaise a repris quelques couleurs.

Car le gouverneur de la BoJ Kazuo Ueda a promis que cette réduction serait substantielle, et n'a pas exclu une nouvelle baisse du taux directeur de la banque centrale dès fin juillet, si les nouvelles données macroéconomiques obtenues d'ici là s'y prêteraient.

Le cours euro/yen est presque inchangé lui aussi, à raison d'un euro pour 168,54 yens contre 168,48 yens en fin de semaine dernière.

Et la monnaie européenne se négociait pour 1,0706 dollar contre 1,0703 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en légère baisse: vers 00H35 GMT le baril de WTI américain cédait 0,17% à 78,32 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,18% à 82,47 dollars.

