Matières premières : Tokyo progresse malgré les cas de Covid en hausse

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo repartait en légère hausse mardi matin après ses pertes de la veille, choisissant de puiser davantage son inspiration dans la coloration positive de Wall Street que dans la sombre situation sanitaire au Japon.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,24% à 27.589,15 points vers 01H10 GMT, tandis que l'indice élargi Topix était stable (-0,05%) à 1.924,01 points.

Face à la dégradation de la situation sanitaire au Japon, le pays se préparait mardi à l'annonce attendue dans la journée de la prolongation de l'état d'urgence en place depuis juillet et de son extension à de nouveaux départements: il devrait concerner, jusqu'à mi-septembre, 13 des 47 départements japonais, dont la capitale.

Lundi, les organisateurs des Jeux paralympiques de Tokyo (24 août-5 septembre) ont annoncé que ceux-ci se tiendraient à huis clos, comme les JO avant eux, en raison des nombres record de cas de Covid recensés dans l'Archipel.

Le marché tokyoïte semblait peu sensible à ces nouvelles mesures, dont l'efficacité est de plus en plus mise en doute, mais "il faut rester prudent au sujet de l'extension de l'état d'urgence", a estimé Ryuta Otsuka de Toyo Securities.

"Le marché a déjà anticipé ses potentielles prolongation et extension géographique, mais celles-ci pourraient être à l'origine de ventes spéculatives", a-t-il ajouté, cité par Bloomberg.

Du côté des valeurs

TOKYO ELECTRON: le titre du groupe nippon d'électronique et de semi-conducteurs Tokyo Electron gagnait 1,33% à 45.530 yens. L'entreprise a annoncé lundi un bond de 78% sur un an de son bénéfice net pour le premier trimestre de son exercice 2021/22, et relevé ses prévisions annuelles, disant n'avoir pas subi l'impact de la pénurie mondiale de composants.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était parfaitement stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 109,24 yens vers 01H10 GMT, comme lundi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne n'évoluait guère non plus face au yen, un euro valant 128,63 yens contre 128,67 yens la veille.

Un euro se négociait pour 1,1775 dollar, contre 1,1778 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole repartait à la hausse après avoir chuté lundi sur fond d'inquiétudes sur la demande en Chine: après 01H00 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 0,28% à 67,48 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord progressait de 0,29% à 69,71 dollars.

