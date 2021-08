Matières premières : Tokyo rattrapée par la réalité sanitaire

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a clôturé dans le rouge mardi, malgré un début de séance orienté à la hausse, alors que le marché était rattrapé par les inquiétudes concernant les conséquences économiques de l'importante propagation du Covid-19 au Japon.

L'indice vedette Nikkei a lâché 0,36% à 27.424,47 points, terminant en baisse pour la quatrième séance consécutive, et l'indice élargi Topix a abandonné 0,49% à 1.915,63 points.

Face à la flambée de cas de coronavirus dans l'Archipel, le Japon se préparait mardi à l'annonce attendue dans la soirée de la prolongation de l'état d'urgence en place depuis juillet et de son extension à de nouveaux départements: il devrait concerner, jusqu'à mi-septembre, 13 des 47 départements japonais, dont la capitale.

Lundi, les organisateurs des Jeux paralympiques de Tokyo (24 août-5 septembre) ont annoncé que ceux-ci se tiendraient à huis clos, comme les JO avant eux, en raison des nombres record de cas de Covid recensés dans l'Archipel.

"Il faut rester prudent au sujet de l'extension de l'état d'urgence", a estimé Ryuta Otsuka de Toyo Securities. "Le marché a déjà anticipé ses potentielles prolongations et extensions géographiques, mais celles-ci pourraient être à l'origine de ventes spéculatives", a-t-il ajouté, cité par Bloomberg.

En Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong perdait environ 2% en fin de séance, tout comme les indices composites de Shanghai et Shenzhen.

Du côté des valeurs

TOKYO ELECTRON: après avoir grimpé de près de 3% à l'ouverture, le titre du groupe nippon d'électronique et de semi-conducteurs Tokyo Electron a terminé en repli de 0,73% à 44.600 yens. L'entreprise a annoncé lundi un bond de 78% sur un an de son bénéfice net pour le premier trimestre de son exercice 2021/22, et relevé ses prévisions annuelles, disant n'avoir pas subi l'impact de la pénurie mondiale de composants.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait légèrement face au dollar, à raison d'un dollar pour 109,33 yens vers 06H30 GMT, contre 109,24 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne progressait aussi face à la monnaie japonaise, un euro valant 128,60 yens contre 128,67 yens la veille.

Un euro se négociait pour 1,1764 dollar, contre 1,1778 dollar lundi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole baissaient: après 06H20 GMT celui du baril américain de WTI perdait 0,15% à 67,19 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,19% à 69,38 dollars.

