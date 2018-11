Tokyo rebondit à la clôture sur des prises de bénéfices (+1,14%)

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a pris mardi 1,14% à la clôture sur des prises de bénéfices, portée par l'action Toyota, les regards des investisseurs étant par ailleurs tournés vers les élections de mi-mandat américaines.

À l'issue des échanges, le Nikkei a gagné 248,76 points à 22,147.75 points, tandis que l'indice Topix de toutes les valeurs du premier tableau prenait 1,16% (18,96 points) à 1.659,35 points.

Sur le front des changes, le dollar s'affichait peu après la clôture à 113,38 yens contre 113,25 la veille à la fermeture de la Bourse et l'euro gagnait lui aussi un peu de terrain à 129,28 yens contre 129 yens lundi.

"Les résultats de Toyota ont amélioré le sentiment du marché, ce qui a incité les investisseurs à acheter", a commenté l'analyste de Daiwa Securities Hikaru Sato, après que l'action du constructeur japonais a progressé de 2,09% à 6.630 yens, la firme nippone ayant relevé ses prévisions de résultats sur un an et annoncé des résultats meilleurs que prévu pour la période d'avril à septembre.

Mardi à l'ouverture, plusieurs analystes prédisaient pourtant une attitude attentiste des investisseurs avant les élections américaines de mi-mandat.

Selon la plupart des observateurs du scrutin, le Parti démocrate devrait conquérir la majorité à la Chambre des Représentants, tandis que son adversaire républicain conserverait le contrôle du Sénat.

"Si cette hypothèse se confirme, on peut s'attendre à ce que (Donald) Trump durcisse sa politique commerciale, assouplisse sa politique fiscale et s'attaque encore plus véhémemment à la Fed (la Banque centrale américaine)", a estimé dans une note Rodrigo Catril, un stratégiste de la National Australia Bank.

Les investisseurs ont semblé en revanche bien moins sensibles aux données publiées par le gouvernement japonais, selon lesquelles les dépenses des ménages ont reculé de 1,6% sur un an en septembre.

Sur le front des valeurs, Sony a crû de 1,36% à 6.090 yens et Nintendo de 1,00% à 35.340 yens.

SoftBank a clôturé en baisse de 1,96% à 8.575 yens, plombé par ses liens étroits avec l'Arabie saoudite, et malgré la publication lundi de résultats semestriels exceptionnels.

Si le patron de SoftBank avait condamné l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, il s'était néanmoins engagé à poursuivre les relations économiques avec le royaume.

mis-si-uh/evs/dga/evs