Tokyo rebondit en début de séance

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo reprenait des couleurs jeudi en début de séance, soulagée par la promesse de Donald Trump d'un accord commercial rapide avec la Chine, tandis qu'un accord entre Washington et Tokyo offrait un répit aux valeurs automobiles nippones.

Dans les premiers échanges l'indice vedette Nikkei progressait de 0,42% à 22.112,88 points, tandis que l'indice élargi Topix prenait 0,8% à 1.633 points.

Comme Wall Street la veille, le marché tokyoïte était soutenu par des propos plus conciliants du président américain sur Pékin, qu'il avait pourtant fustigé mardi dans son discours aux Nations Unies à New York.

Donald Trump a notamment fait miroiter mercredi la conclusion d'un accord commercial avec la Chine "plus tôt qu'on ne le pense".

Par ailleurs, la première étape d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Japon a été signée mercredi, à l'issue d'une entrevue entre M. Trump et le Premier ministre japonais Shinzo Abe à New York.

Portant essentiellement sur l'agriculture et le numérique, cet accord n'a pas tranché la délicate question des exportations automobiles japonaises vers les Etats-Unis. Mais Washington a écarté sa menace de surtaxer les voitures japonaises, "du moins pour le moment, ce qui offrait un répit", relevait Makoto Sengoku, analyste des marchés au sein de l'institut de recherche Tokai Tokyo interrogé par l'AFP.

Du côté des valeurs

La plupart des secteurs tiraient le Nikkei à la hausse en matinée, notamment les matériaux, l'industrie, l'énergie ou encore les technologies.

AUTOMOBILES BIEN ORIENTÉES: les valeurs automobiles nippones respiraient après l'accord commercial entre Tokyo et Washington qui éloignait le risque de voir leurs exportations vers les Etats-Unis surtaxées. Toyota gagnait 0,94% à 7.411 yens, Honda 1,28% à 2.896,5 yens et Nissan 0,79% à 711,3 yens.

L'ACIER NIPPON AUSSI: les titres des groupes sidérurgiques japonais, fournisseurs de l'industrie automobile et intéressés aussi de près par l'amélioration des rapports sino-américains, étaient plébiscités: Japan Steel s'envolait de 4,34% à 2.090 yens, Nippon Steel de 3,66% à 1.558 yens tandis que Kobe Steel gagnait 3,26% à 602 yens.

NINTENDO REPART DU BON PIED: après avoir lourdement chuté de plus de 4% la veille en raison de premières ventes de sa nouvelle console Switch Lite inférieures aux attentes du marché, Nintendo regagnait un peu de terrain (+1,53% à 41.140 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, qui valait 107,70 yens vers 01H00 GMT contre 107,31 yens la veille après la fermeture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

En revanche la monnaie japonaise s'appréciait légèrement par rapport à l'euro, lequel valait 117,96 yens jeudi après 01H00 GMT, contre 118,05 yens la veille.

L'euro se négociait pour 1,0953 dollar, contre 1,0940 dollar mercredi à 19H00 GMT.

Du côté du pétrole, les cours s'affichaient en légère progression jeudi, après avoir baissé la veille en raison d'une nouvelle hausse des stocks de brut américains. Vers 01H00 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 0,23% à 56,62 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,13% à 62,47 dollars à la même heure.

etb-mis/cn