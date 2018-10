Tokyo recule encore, après une ouverture en fanfare

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo, qui avait ouvert sur un net rebond lundi, a finalement lâché 0,16% à la clôture, après déjà une perte de 6% la semaine passée, victime cette fois de prises de bénéfices par précaution avant d'importantes annonces de résultats d'entreprises.

À l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a abandonné 34,80 points à 21.149,80 points.

L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a de son côté décliné de 0,40% (-6,45 points), à 1.589,56 points.

Wall Street avait terminé vendredi en forte baisse, plombée par les reculs d'Amazon et Alphabet après leurs résultats trimestriels jugés décevants, au terme d'une semaine particulièrement difficile pour les indices américains.

Sur le volet des changes, le dollar valait lundi 111,95 yens, contre 112,15 yens vendredi à la fermeture de la place tokyoïte, un repli qui a contribué à faire baisser une partie des actions. De son côté, l'euro se relevait légèrement, à 127,54 yens contre 127,50 yens.

"Les entreprises japonaises continuent d'afficher de bons résultats, avec une croissance des ventes et bénéfices, mais les attentes des marchés sont élevées", a souligné pour l'agence Bloomberg Shoji Hirakawa de l'Institut de recherche Tokai Tokyo.

L'ouverture en baisse des Bourses de Chine continentale a joué négativement, selon des courtiers.

Sur les 225 actions du Nikkei, plus de la moitié ont augmenté, mais dans des proportions en moyenne moins fortes que celles qui ont baissé.

Le mouvement du titre du fleuron de l'électronique Sony, qui prenait jusqu'à 2,4% en tout début de séance, a illustré à merveille l'évolution du jour. L'action a fortement grimpé en début de journée sur la foi d'informations du quotidien Nikkei selon lequel Sony devrait afficher un bénéfice d'exploitation record pour le premier semestre 2018/19. Mais le titre a été l'objet ensuite de prises de profits et a finalement lâché 0,54% à 5.802 yens en clôture. Sony annoncera mardi ses comptes des six premiers mois de l'exercice, à l'instar de son compatriote et rival dans les jeux vidéo, Nintendo, dont l'action a cédé lundi 0,40% à 34.670 yens.

Fujifilm a lâché 5,44% à 6.622 yens, la deuxième plus forte chute du jour après celle de 10,61% à 1.070 yens du fabricant de bureautique Ricoh dont les comptes n'ont pas non plus comblé les fortes attentes du marché.

L'action du géant industriel Hitachi, qui avait annoncé vendredi un bénéfice net semestriel en hausse de 20%, a pour sa part fléchi de 0,61% à 3.236 yens.

kap/dga