Tokyo (awp/afp) - Après avoir beaucoup souffert la veille en raison notamment du thriller politique en France, la Bourse de Tokyo reprenait des couleurs mardi en matinée, remise en confiance par les nouveaux records atteints la veille à Wall Street.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,64% à 38.347,77 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix s'appréciait de 0,33% à 2.708,81 points.

A la Bourse de New York l'indice Nasdaq a signé lundi un nouveau plus haut en clôture, son sixième d'affilée. L'indice S&P 500 a lui aussi battu un record et le Dow Jones a également fini dans le vert.

Les Bourses européennes ont quant à elles un peu rebondi lundi, mais la nervosité des marchés sur le Vieux Continent promet de durer jusqu'au deuxième tour des élections législatives en France le 7 juillet.

Toyota: AG sous surveillance

Toyota (+0,65%) tient mardi son assemblée générale ordinaire dans son fief de Toyota City (centre du Japon), une réunion scrutée après les scandales de certification de véhicules du groupe au Japon qui ont pris de plus en plus d'ampleur depuis fin 2023.

Ces problèmes ont révélé de profondes failles dans la gouvernance du groupe, avec des contrôles internes insuffisants, accentuant la pression sur le président de son conseil d'administration Akio Toyoda.

Les deux grandes agences internationales de conseil en vote aux AG, Glass Lewis et Institutional Shareholder Services (ISS), ont ainsi recommandé aux actionnaires de voter contre la réélection de M. Toyoda.

Temps calme sur les devises

Le yen remontait à peine face au dollar, à raison d'un dollar pour 157,67 yens vers 00H50 GMT contre 157,74 yens lundi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen variait peu également, l'euro se négociant pour 169,25 yens contre 169,32 yens la veille. Et la monnaie européenne cotait à 1,0736 dollar, contre 1,0734 dollar lundi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain stagnait vers 00H40 GMT (+0,02% à 80,35 dollars) tandis que le baril de Brent de la mer du Nord était en petite hausse (+0,11% à 84,34 dollars).

etb/lgo