Matières premières : Tokyo reprend espoir après le rebond de Wall Street

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo reprenait des couleurs mercredi matin après sept séances consécutives à la baisse, inspirée par le rebond de Wall Street la veille.

Le Nikkei, après avoir chuté de 8% sur les sept dernières séances, regagnait 0,38% à 27.926,93 points vers 01H00 GMT, et l'indice élargi Topix prenait 0,83% à 1.963,89 points.

Les marchés mondiaux sont repartis de l'avant mardi après un début de semaine difficile - et malgré la tension qui perdurait sur le marché des taux -, portés par les secteurs énergétiques et technologiques.

La hausse en particulier des trois principaux indices de la Bourse de New York mardi soutenait le moral des investisseurs à Tokyo et le marché japonais, a souligné Okasan Online Securities dans une note.

Le Nikkei "a perdu plus de 2.400 points sur les sept dernières séances", et les ordres d'achat affluent mercredi, les investisseurs ayant toujours "un solide appétit pour les bonnes affaires" dès que les prix baissent, a commenté la firme.

Du côté des valeurs

LE CIMENT PREND: les titres des cimentiers japonais étaient en forte hausse après l'annonce par l'un d'entre eux, Taiheiyo Cement (+7,42% à 2.402 yens), qu'il augmenterait ses prix à partir de janvier prochain en raison de la hausse des cours du charbon et des coûts croissants de maintenance et de transport. L'action de son compatriote Sumitomo Osaka Cement Co bondissait elle de 10,92%% à 3.400 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen refluait un peu par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 111,59 yens vers 01H10 GMT contre 111,46 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone baissait aussi par rapport à l'euro, qui valait 129,37 yens contre 129,27 yens la veille.

La devise européenne était stable par rapport au dollar, à raison d'un euro pour 1,1593 dollar contre 1,1598 dollar mardi.

Les cours du pétrole progressaient: vers 01H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI prenait 0,22% à 79,10 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait aussi 0,22% à 82,74 dollars.

