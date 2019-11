Tokyo sans énergie en matinée

Tokyo (awp/afp) - Après de solides gains la veille, la Bourse de Tokyo peinait à rester dans le vert mercredi en matinée, malgré l'optimisme persistant à Wall Street et la baisse du yen face au dollar, un mouvement favorable aux valeurs exportatrices nippones.

L'indice vedette Nikkei a démarré dans le vert mais se fixait autour de l'équilibre peu après 01H00 GMT à 23.250,90 points, tandis que l'indice élargi Topix était en léger recul de 0,19% à 1.691,01 points.

Le marché tokyoïte s'essoufflait en dépit de nouveaux sommets atteints à la Bourse de New York la veille, reflétant la confiance des investisseurs sur le front commercial et leur soulagement après un indicateur rassurant sur l'économie américaine.

Les investisseurs se nourrissaient notamment des spéculations sur une éventuelle levée de tarifs douaniers américains sur des importations chinoises, une concession à laquelle Washington pourrait consentir pour que Pékin signe la première phase d'un accord commercial bilatéral.

Du côté des valeurs

EFFET BOOMERANG POUR FUJIFILM: l'action du géant japonais de la reprographie perdait 2,54% à 4.937 yens, un rééquilibrage après son envolée de la veille (+6,7%), où le groupe a annoncé l'abandon de ses poursuites contre l'américain Xerox à la suite de l'échec de leur projet de fusion l'an dernier. Fujifilm va par ailleurs racheter pour 2,3 milliards de dollars les parts restantes de Xerox dans leur coentreprise Fuji Xerox, active dans la zone Asie-Pacifique.

TAKEDA S'AMAIGRIT ENCORE UN PEU: l'action du numéro un japonais de la pharmacie, Takeda, se repliait de 0,42% à 4.186 yens. La veille après la clôture de la Bourse de Tokyo, il a annoncé la cession pour 660 millions de dollars d'un portefeuille de médicaments en Russie et autres marchés voisins au génériqueur allemand Stada. Il s'agit de la quatrième cession d'actifs de Takeda en six mois. Ces transactions visent à réduire sa dette et limiter ses pertes nettes après son rachat colossal du groupe irlandais Shire, finalisé début 2019 pour 62 milliards de dollars.

JOUR DE VÉRITÉ POUR SOFTBANK GROUP: après avoir nettement grimpé la veille, le titre du champion des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group était en légère baisse (-0,3% à 4.281 yens) alors que ses résultats semestriels sont attendus mercredi après la clôture du marché tokyoïte. Les investisseurs devraient notamment scruter l'effet sur ses comptes de l'échec retentissant du projet d'introduction en Bourse de WeWork, groupe américain de bureaux partagés dans lequel SoftBank Group a lourdement investi.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait de reculer par rapport au dollar, lequel valait 109,04 yens vers 01H00 GMT contre 108,78 yens la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise regagnait toutefois du terrain face à l'euro, qui s'échangeait pour 120,69 yens, contre 121,12 yens mardi.

Un euro se négociait pour 1,1070 dollar vers 01H00 GMT, stable par rapport à la veille 20H30 GMT.

Les cours du pétrole reculaient, après avoir grimpé sur les trois dernières séances, portés par l'optimisme sur les discussions commerciales sino-américaines. Vers 01H00 GMT le baril de brut américain WTI perdait 0,28% à 57,07 dollars tandis que le baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,30% à 62,77 dollars.

etb/bdx