Tokyo subit encore les effets du coronavirus

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert sur un nouveau recul jeudi, encore plombée par la rafale de nouvelles inquiétantes accompagnant la propagation du coronavirus à travers le monde.

Dans les premières transactions, le Nikkei perdait 1,16% pour tomber à 22.165,42 points. L'indice élargi Topix abandonnait de son côté 1,25% à 1.586,07 points.

Les Bourses mondiales ont encore été en partie affectées mercredi par ce qui menace de devenir une pandémie, redoutant des effets macroéconomiques majeurs.

Pas de panique du côté des devises, en revanche.

A 00h00 GMT, le billet vert valait 110,34 yens, presque le même niveau qu'à la fin de la séance de mercredi, point de référence pour les acteurs de la Bourse de Tokyo.

L'euro se négociait pour 120,26 yens contre 120,00 yens.

La devise européenne affichait une tendance haussière face au dollar. Un euro s'échangeait jeudi à 00h00 GMT pour 1,0901 dollar contre 1,0899 mercredi à 20h00 GMT.

Au Japon, le coronavirus a fait sept morts et touché jusqu'ici plus de 700 personnes du paquebot Diamond Princess mis en quarantaine près du port de Yokohama, et plus de 160 personnes dans différentes provinces de l'archipel, avec un premier cas de récidive.

Le risque de propagation du coronavirus aux Etats-Unis pourrait "évoluer rapidement", a mis en garde mercredi le ministre américain de la Santé.

