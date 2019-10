Bourse de Hong Kong : Tokyo termine en forte baisse, Hong Kong résiste

Ajoute clôture de la Bourse de Hong Kong, cours des devises et du pétrole actualisés.

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a terminé jeudi nettement dans le rouge, victime d'inquiétudes sur la conjoncture internationale, particulièrement celle des Etats-Unis à cause de nouvelles statistiques inquiétantes, tandis que la place de Hong Kong a légèrement progressé.

A la fin des transactions, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a lâché 436,87 points à 21.341,74 points (-2,01%), tandis que l'indice élargi Topix a abandonné 1,72% à 1.568,87 points.

La place tokyoïte a subi le net recul de la Bourse de New York la veille, réagissant elle-même à des indicateurs économiques jugées décevants pour la première économie mondiale.

Les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis ont ralenti à 135.000 en septembre, après 157.000 en août, selon l'enquête mensuelle ADP publiée mercredi.

La veille déjà, la contraction de l'activité manufacturière aux Etats-Unis en août avait déprimé les marchés financiers en attisant les craintes d'une prochaine récession dans le pays. D'autres données officielles sur l'emploi américain sont attendues vendredi.

Qui plus est, le yen, traditionnelle valeur refuge, continuait de grimper face au dollar, ce qui dissuade les investisseurs d'acheter des actions de groupes exportateurs japonais, dont les prévisions de bénéfices risquent d'être calculées sur la base de taux plus favorables.

En revanche la Bourse de Hong Kong, qui avait également démarré la séance en baisse, a fini sur une petite note positive (+0,26% à 26.110,31 points). L'exécutif local s'apprêterait à interdire l'usage de masques pendant les manifestations, selon des médias, ce qui était perçu par les investisseurs comme un moyen potentiel de faire diminuer la violence autour des protestations pro-démocratie.

Les Bourses de Chine continentales sont quant à elle fermées depuis mardi et jusqu'à lundi prochain inclus, en raison des célébrations officielles du 70ème anniversaire du régime communiste.

Du côté des valeurs

TOKYO ELECTRIC POWER CHUTE: le titre de la compagnie d'électricité Tokyo Electric Power (Tepco) a abandonné 1,86% à 527 yens. Le régulateur de l'énergie nucléaire souhaite que soient relancées des investigations sur l'accident de Fukushima en 2011 et que soit garantie une collecte exhaustive de données et éléments matériels durant le démantèlement de la centrale, pour permettre d'analyser ce qui s'est réellement passé sur le site.

AUTOMOBILES JAPONAISES SECOUÉES: les actions des fabricants nippons de véhicules, très vulnérables aux variations des taux de changes, ont flanché: -2,60% à 657,9 yens pour Nissan, -2,47% à 6.982 yens pour Toyota et -2,67% à 2.742 yens pour Honda Motors.

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES DÉLAISSÉS: les fabricants japonais de puces ont aussi été sanctionnés, en raison de leur grande exposition au conflit commercial sino-américain et et à la conjoncture internationale. Kyocera a perdu 2,57% à 6.546 yens, Omron 1,52% à 5.850 yens, TDK 1,01% à 9.830 yens et le fabricant de robots industriels Yaskawa 0,63% à 3.950 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar baissait à 107,21 yens vers 08H40 GMT, contre 107,74 yens la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise progressait plus légèrement par rapport à l'euro: ce dernier se négociait pour 117,60 yens, contre 117,68 yens la veille.

La monnaie européenne remontait face au billet vert: un euro se négociait pour 1,0970 dollar, contre 1,0959 dollar mercredi à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole hésitaient, après avoir fléchi mercredi suite à l'annonce d'une hausse plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis: vers 08H32 GMT le cours du baril de brut américain WTI gagnait 0,19% à 52,74 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord était stable à 57,71 dollars.

