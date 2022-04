Matières premières : Tokyo termine en repli avant le week-end

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a clôturé en légère baisse vendredi, préoccupée comme Wall Street la veille par la hausse des taux obligataires sur fond d'inquiétudes concernant l'inflation aux États-Unis.

L'indice Nikkei des 225 principales valeurs japonaises a comblé une partie de ses pertes de la matinée pour finir en petit recul de 0,29% à 27.093,19 points, mais a progressé de 0,4% sur l'ensemble de la semaine.

L'indice élargi Topix a lâché 0,62% à 1.896,31 points.

La Bourse de New York avait terminé dans le rouge jeudi à la veille d'un week-end de trois jours, lestée par la hausse des rendements obligataires sur les bons du Trésor à 10 ans après les propos du président de la Fed de New York, estimant qu'une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage était une "option raisonnable".

La Bourse de Hong Kong était fermée vendredi en raison d'un jour férié.

Du côté des valeurs

UNIQLO: Le titre du géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing a décollé de 8,83% à 64.810 yens. La maison mère d'Uniqlo a légèrement rehaussé jeudi sa prévision de bénéfice net annuel pour l'exercice 2021/22 qui se terminera fin août, à 190 milliards de yens (1,4 milliard d'euros, +11,9% sur un an), et relevé sa prévision de dividende annuel à 560 yens par action, ce qui serait une hausse de 17% comparé à 2020/21.

Restant prudent à cause des confinements en Chine, son deuxième plus gros marché, le groupe a par ailleurs dévoilé des ambitions renforcées sur l'Amérique du Nord, où il prévoit l'ouverture de plus de 140 nouveaux magasins Uniqlo d'ici à 2027.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait à baisser face au dollar, un dollar s'échangeant vers 06H50 GMT pour 126,62 yens contre 125,88 yens jeudi à 21H00 GMT.

Le yen refluait aussi par rapport à l'euro, qui valait 136,84 yens contre 136,31 yens la veille. Et la monnaie européenne se négociait pour 1,0806 dollar, contre 1,0828 dollar jeudi.

Le marché pétrolier était fermé vendredi en raison du week-end de Pâques. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin avait clôturé jeudi en hausse de 2,68% à 111,70 dollars et le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en mai avait avancé de 2,58% à 106,95 dollars.

mac/er