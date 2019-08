Tokyo termine proche de l'équilibre

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a fini jeudi quasi stable, les investisseurs ne se montrant guère enclins à prendre des risques dans le contexte de la guerre commerciale sino-américaine et du retour en force de la perspective d'un Brexit dur.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a reculé de 0,09% à 20.460,93 points, tandis que l'indice élargi Topix a clôturé tout près de l'équilibre (-0,01% à 1.490,17 points).

Comme la veille déjà, le marché tokyoïte est resté amorphe vu "le mélange d'espoir et de prudence" des investisseurs concernant la suite du conflit commercial entre Washington et Pékin, a souligné Yurata Miura, analyste chez Mizuho Securities cité par l'agence Bloomberg.

Les investisseurs attendent notamment de voir si Washington appliquera ou non une hausse prévue au 1er septembre des droits de douane américains sur des importations chinoises, selon M. Miura.

A ce contexte tendu s'est aussi greffé le retour de la perspective d'un Brexit dur, avec la décision très controversée du Premier ministre britannique Boris Johnson de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines seulement avant la date butoir de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Du côté des valeurs

Les valeurs des secteurs de l'énergie et des infrastructures ont le plus progressé sur la séance, tandis que celles des services et des technologies ont pesé négativement sur les échanges.

- SUZUKI PROFITE DE SON ALLIANCE AVEC TOYOTA

L'action du constructeur automobile Suzuki a gagné 1,54% à 4.148 yens sur la séance, les investisseurs saluant son rapprochement capitalistique annoncé la veille avec le géant japonais du secteur Toyota (+0,01% à 6.890 yens), lequel va monter à près de 5% de son capital pour renforcer des partenariats déjà existants, notamment technologiques.

- PETROLIERS NIPPONS EN FORME

Les valeurs pétrolières japonaises ont bien progressé après la dégringolade des stocks américains de pétrole annoncée la veille, un signe de bon augure pour la demande d'or noir: Idemitsu Kosan a fini jeudi sur un gain de 2,04% à 2.756 yens et le titre JXTG Holdings s'est apprécié de 0,89% à 428,5 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar valait 105,88 yens après la fermeture du marché tokyoïte, contre 106,04 yens la veille à 19H00 GMT. L'euro baissait lui aussi légèrement face à la monnaie japonaise, s'échangeant pour 117,38 yens vers 06H30 GMT contre 117,5 yens mercredi à 19H00 GMT.

L'euro était toutefois stable par rapport au dollar, à raison de 1,1082 dollar pour un euro, quasiment comme la veille à 19H00 GMT.

Après avoir bondi mercredi grâce à la chute surprise des stocks de brut américains, les cours du pétrole cédaient un peu de terrain: jeudi vers 06H30 GMT, le baril de brut américain WTI perdait 0,3% à 55,61 dollars, pendant que le baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,51% à 60,18 dollars.

