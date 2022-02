Matières premières : Tokyo toujours plombée par les tensions sur l'Ukraine

Tokyo (awp/afp) - Après avoir marqué la veille un jour férié au Japon, la Bourse de Tokyo poursuivait sa phase baissière jeudi matin, toujours lestée par la crise russo-ukrainienne qui risque de se transformer en une guerre à grande échelle.

L'indice vedette Nikkei cédait 1,2% à 26.132,11 points vers 01H20 GMT et l'indice élargi Topix perdait 0,89% à 1.864,29 points.

Moscou a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi avoir reçu un appel à l'aide des séparatistes prorusses dans l'Est ukrainien pour "repousser" les forces de Kiev, signe supplémentaire d'une possible intervention militaire russe en Ukraine malgré de premières sanctions et un tollé international.

"L'aversion au risque devrait de nouveau dominer jeudi" sur les marchés alors que les sanctions contre la Russie se multiplient, selon une note d'ING.

Le Japon a rejoint mercredi les pays occidentaux en annonçant de premières sanctions contre la Russie et les territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine.

Du côté des valeurs

SUCCÈS EN VUE POUR BANDAI NAMCO: le titre de l'éditeur de jeux vidéo Bandai Namco était l'un des rares à grimper jeudi à Tokyo (+6,11% à 8.118 yens), alors qu'il s'apprête à lancer vendredi "Elden Ring", un jeu d'action venant d'être encensé par la critique.

Ce jeu est d'autant plus attendu que son univers de "dark fantasy" est le fruit d'une collaboration avec l'écrivain américain George R. R. Martin, l'auteur de la célèbre série médiévale-fantastique du "Trône de Fer" (Game of Thrones).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se stabilisait par rapport au dollar, qui valait 114,97 yens vers 01H15 GMT contre 115,01 yens mercredi à 21H00 GMT.

En revanche la devise japonaise s'appréciait sensiblement face à l'euro, à raison d'un euro pour 129,72 yens contre 130,04 yens la veille.

Et la monnaie européenne faiblissait significativement aussi par rapport au dollar, tombant à 1,1281 dollar contre 1,1307 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole profitaient de nouveau des tensions russo-ukrainiennes: vers 01H10 GMT le cours du baril américain de WTI gagnait 1,11% à 93,12 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord avançait de 0,98% à 97,79 dollars.

