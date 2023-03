Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo restait orientée à la hausse jeudi, continuant de profiter de l'affaiblissement du yen après les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell les deux jours précédents.

Dans le vert sur les quatre dernières séances, l'indice vedette Nikkei avançait encore de 0,58% à 28.609,87 points après 01H00 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,84% à 2.068,34 points.

Devant le Congrès américain, M. Powell a un peu atténué mercredi la fermeté qu'il avait affiché le jour précédent, en précisant qu'aucune décision n'avait été prise concernant l'amplitude de la prochaine hausse des taux de la Fed, qui dépendra des derniers indicateurs macroéconomiques disponibles.

Des chiffres supérieurs aux attentes des créations d'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en février, publiés mercredi, ont été un nouveau signe de la vigueur persistante du marché américain du travail.

La solidité de l'emploi américain tend à confirmer que la Fed a encore du pain sur la planche dans son combat contre l'inflation élevée aux Etats-Unis.

La situation est très différente au Japon, où la croissance économique a été nulle au quatrième trimestre, selon des chiffres officiels publiés jeudi et révisés en baisse (+0,2% lors de la première estimation mi-février).

Cela va dans le sens d'un maintien de la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon (BoJ), dont une décision est attendue vendredi.

Du côté des valeurs

SEVEN & I: le groupe japonais de distribution Seven & i Holdings (+3,53% à 6.554 yens), l'un des leaders des supérettes de proximité au Japon avec ses "konbini" Seven Eleven, envisagerait de vendre ou restructurer ses supermarchés Ito-Yokado, une activité déficitaire, selon des informations de la chaîne de télévision publique NHK. Des annonces du groupe étaient attendues ultérieurement ce jeudi.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait légèrement face au dollar, mais restait faible, un dollar se négociant pour 136,99 yens vers 01H00 GMT contre 137,36 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise s'appréciait aussi un peu par rapport à l'euro, qui valait 144,51 yens contre 144,84 yens la veille.

Le cours euro/dollar était parfaitement stable, à un euro pour 1,0545 dollar comme mercredi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain était proche de l'équilibre peu avant 01H00 GMT (-0,07% à 76,61 dollars).

