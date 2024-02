Miser sur ces sociétés de taille modeste pourrait s'avérer être une opération lucrative.

Comme expliqué dans l'article "Small caps : Une fenêtre d'entrée se profile" en novembre 2023, les petites et moyennes capitalisations présentaient et présentent toujours aujourd'hui une importante décote par rapport au reste du marché. A ce jour, l'opportunité semble attractive grâce à l'amélioration des conditions de marché et à la visibilité accrue sur les perspectives économiques. Généralement, lorsque les niveaux de décote relative vis-à-vis des large caps sont si importants, le rebond qui suit est souvent important.

J’ai exploré l’ensemble du marché des petites capitalisations (au sens large du terme), c’est-à-dire des sociétés ayant une capitalisation boursière comprise entre 100 millions et 5 milliards de dollars (soit 22 405 actions cotées dans le monde entier) pour en extraire 30 actions qui présentent des profils intéressants pour les 12 prochains mois. Cela ne veut pas dire qu’elles seront toutes gagnantes à la fin de l’année mais il est probable que la moyenne des performances puisse battre le marché en 2024.

Cette sélection se base uniquement sur une approche quantitative à l’aide du Stock Screener PRO pour filtrer les sociétés sur des critères fondamentaux et de momentum selon les notations relatives propriétaires de Surperformance.

Ce top 30, en exclusivité pour les abonnés Zonebourse, regroupe des entreprises du monde entier (principalement en Europe et en Amérique du Nord) et de tous secteurs.

Répartition sectorielle de la sélection :

Source : Zonebourse

Répartition par pays de la sélection :

Source : Zonebourse

Voici la liste du Top 30 Small-caps 2024 :

Source : Zonebourse

L'ordre n'a pas d'importance. Elles sont classées par capitalisation boursière.

