Vous êtes prévenus, la semaine qui s'ouvre s'annonce intense avec l'habituel embouteillage d'annonces qui précède la trêve aoûtienne. On met donc le cap ce matin sur les événements importants des jours à venir avec en ligne de mire des décisions de politiques monétaires, des statistiques économiques de premier plan et surtout, une pluie de communiqués de résultats de grandes entreprises à travers le monde.

Pour celles et ceux qui étaient en vacances la semaine dernière, je rappelle que les indices actions restent bien orientés malgré le coup de mou du Nasdaq en fin de semaine. Sur le vieux-continent, les indices actions évoluent non loin de leur sommet historique. Ça, c'est quand ils n'ont tout simplement pas battu leur record, comme le CAC40 GR (la version du CAC40 dividendes réinvestis), qui a atteint vendredi un nouveau sommet en clôture à 22421 points.

En somme, on peut dire que le moral est bon à l'aube de cette semaine de choc, puisque le programme hebdomadaire s'annonce chargé à la fois du côté des sociétés et de la macroéconomie. Cette période de l'année est traditionnellement très dense pour la planète bourse et je soupçonne mon collègue Anthony de s'être carapaté spécialement cette semaine afin d'échapper à cette overdose d'informations financières. Blague à part, plusieurs centaines de résultats d'entreprises vont rythmer les prochaines séances, donc dans une fenêtre de tir très concentrée. Pour vous donner un avant-goût de ces publications, voici une liste des prochaines publications qui se cantonne aux grandes capitalisations boursières (> 50 milliards de dollars) : Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Chevron Corporation, Visa, The Coca-Cola Company, Mastercard, Boeing pour les Etats-Unis et LVMH, TotalEnergies, Unilever, Nestlé, Airbus ou encore Roche en Europe. Vous pouvez accéder à la liste complète depuis notre super outil dédié à l'agenda financier des entreprises.

Publication des résultats des sociétés cette semaine (avec une capitalisation boursière supérieure à 50 milliards de dollars)

Côté macroéconomie, le marché a rendez-vous avec trois banques centrales. D'abord mercredi, avec la Réserve Fédérale, qui sauf invasion extraterrestre, devrait rehausser ses taux de 25 points de base, au sein d'une fourchette qui se situe de 5,25% à 5,50%. Il n'y a aucun suspense, comme le démontre l'outil FedWatch du CME, puisque la probabilité d'un tel relèvement est pratiquement de 100%. Le lendemain, ce sera au tour de la Banque centrale européenne d'entrer en scène. Là aussi, un nouveau tour de vis monétaire est attendu, toujours de 25 points de base, pour porter le taux de refinancement à 4,25%. Enfin, la Banque du Japon occupera le terrain vendredi. Même si l'inflation dépasse les objectifs de l'institution, la BOJ devrait laisser ses taux au plancher.

Le dernier volet de cette rubrique matinale est consacré aux statistiques économiques. Plusieurs d'entre-elles sont cerclées de rouge cette semaine, à commencer par les indices PMI manufacturier et des services aujourd'hui pour la zone euro et les Etats-Unis. Nous prendrons connaissance jeudi de l'évolution du PIB américain du deuxième trimestre, avant une fin de semaine en fanfare vendredi avec l'inflation PCE américaine.

En complément, quelques actualités qu'il ne fallait pas rater ce week-end :

Donné perdant des élections législatives, le Parti socialiste fait finalement de la résistance en Espagne.

La Russie a ciblé des infrastructures portuaires en Ukraine. Cette nuit, une attaque de drones a touché Moscou.

Les ministres de l'Energie des pays du G20 n'ont pas réussi à s'accorder sur un calendrier permettant de réduire progressivement le recours aux énergies fossiles.

En Asie, ce matin, les places évoluent dans le rouge, sauf à Tokyo où le Nikkei 225 gagne 1,23% en fin de parcours. L'ASX 200 est en légère baisse, tandis que les indices chinois sont en contraction plus prononcée, autour de 2% pour le Hang Seng et de 0,50% pour le CSI 300. Quant aux indicateurs avancés européens, ils sont baissiers à l'heure où j'écris ces lignes.

Les temps forts économiques du jour

Les indices PMI avancés du mois de juillet seront publiés tout au long de la journée. En complément, tout l'agenda macro ici.

L'euro fait du surplace 1,112 USD. L'once d'or aussi reste inchangé à 1960 USD. Le pétrole gagne du terrain avec un Brent de Mer du Nord à 80,80 USD le baril et un brut léger américain WTI à 76,80 USD. La dette américaine affiche un rendement à 10 ans à 3,849%. Le bitcoin se négocie à 29800 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABB : Julius Bär reste neutre mais relève son objectif de 32 à 36 CHF. JP Morgan aussi est neutre et ajuste sa cible de 31 à 32 CHF.

Adidas : JP Morgan est toujours acheteur avec un objectif relevé de 185 à 195 EUR.

Beijer REF : Jefferies initie sa couverture à l'achat avec un objectif de 160 SEK.

Cembra : Crédit Suisse abaisse son objectif de 93 à 90 CHF.

Continental : Bankhaus Metzler passe de vendre à conserver avec un objectif de 73,60 EUR.

Deutz AG : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de 6 EUR.

Evolution AB : Deutsche Bank dégrade son conseil à conserver avec un objectif de 1365 SEK.

Flughafen Zürich : Barclays relève son conseil de pondération en ligne à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 174 à 210 CHF.

Glencore : CS est toujours à surperformance mais abaisse son objectif de 550 à 525 GBX.

International Distributions Services : Peel Hunt passe de vendre à conserver avec un objectif de 260 GBX.

Interroll Holding : Jefferies reste à sous-performance mais relève sa cible de 2100 à 2200 CHF.

Kardex : Jefferies reste à l'achat et relève son objectif de 200 à 245 CHF.

Lonza Group : Intron Health reste vendeur avec un objectif de cours abaissé de 490 à 465 CHF. Bernstien reste à surperformance mais abaisse sa cible de 672 à 657 CHF.

Lufthansa : AlphaValue relève sa recommandation en passant d'alléger à accumuler.

Melrose Industries Plc : Numis Securities passe d'acheter à accumuler et vise 570 GBX.

Norsk Hydro : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de 65 SEK.

Rockwool : BNP Paribas Exane passe de sous-performance à neutre avec un objectif de 1870 DKK.

Sartorius : JP Morgan reste à l'achat et revoit à la hausse son objectif de 405 à 415 EUR.

Schindler : Barclays reste à surpondérer et relève son objectif de 225 à 230 CHF.

Temenos : JP Morgan reste à surpondérer et revoit à la hausse sa cible de 76 à 78 CHF.

Tesla : UBS passe d'achat à neutre mais relève son objectif de 220 à 270 USD.

En France

Résultats des entreprises

Compagnie Plastic Omnium confirme ses objectifs 2023 après un solide premier semestre.

Annonces importantes (et moins importantes)

Airbus est confronté à une baisse de l'autonomie de son futur avion de ligne A321XLR.

Stellantis et Samsung SDI projettent d'ouvrir une deuxième usine de batteries aux Etats-Unis.

Axa annonce des changements au sein de son équipe dirigeante.

Accor est en négociations pour prendre le contrôle de Potel & Chabot. Le groupe a également remporté un contrat pour rénover 23 propriétés en hôtels au Japon.

Elis signe un financement de 200 millions d'euros avec un groupe d'investisseurs américains emmené par MetLife Investment Management.

Colas obtient le feu vert ministériel au passage piéton Flowell.

Dans le monde

Résultats d'entreprises

Chevron publie un bénéfice par action en baisse au deuxième trimestre à 3,08 USD.

Mitsubishi Motors revoit en légère hausse ses prévisions de résultats, en partie grâce à la faiblesse du yen.

Philips relève légèrement ses objectifs annuels.

Vodafone Group enregistre une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre fiscal.

Malgré la faiblesse de la demande chinoise, Schindler Holding relève ses perspectives annuelles.

Julius Bär affiche une performance en ligne avec les attentes des analystes.

SGS affiche un bénéfice en baisse au premier semestre mais relève son objectif de croissance pour 2023.

Belimo affiche une vive croissance sur les six premiers mois de l'année.

Ryanair réduit ses prévisions de croissance du nombre de passagers en 2023.

Annonces importantes (et moins importantes)