Issu d'un spin-off en 2015, TopBuild est devenu leader dans l'univers de l'installation d'isolants et de la distribution de matériaux de construction. Dans un secteur souvent perçu comme peu glamour, l'entreprise a démontré qu'il y avait de la valeur et de la croissance à saisir. Avec une stratégie d'acquisition solide et un management inspiré, TopBuild a enregistré une hausse spectaculaire de ses revenus dans un marché de niche.

Business

TopBuild est une entreprise qui opère dans le secteur de la construction aux États-Unis et au Canada. Son activité se divise en deux segments : l'installation et la distribution spécialisée de matériaux d'isolation et d'autres produits de construction.

Le segment d'installation de TopBuild, qui génère près de 59% de son chiffre d'affaires, déploie ses services d'isolation à travers un réseau étendu de 230 succursales disséminées sur le territoire américain. Au-delà de l'isolation, qui représente 79% des ventes dans ce domaine, la société propose également l'installation d'une variété d'autres produits de construction, incluant vitrerie, fenêtres, gouttières, finitions post-peinture, systèmes de sécurité incendie, portes de garage et cheminées, offrant ainsi une gamme complète de solutions pour le bâtiment.

Représentant les 41% restants, le segment de distribution se consacre à la fourniture de matériaux d'isolation et de produits de construction destinés aux secteurs résidentiels et commerciaux/industriels. Dominé par la distribution d'isolants, qui constituent 89% de ses ventes, ce segment s'appuie sur un réseau solide de 162 centres de distribution aux États-Unis et 17 au Canada.

Le secteur résidentiel prédomine dans la répartition des revenus, avec 63% de son chiffre d'affaires. Le secteur commercial n'est pas en reste, contribuant à hauteur de 28%, tandis que le secteur industriel complète le tableau avec 9%.

source : société

Topbuild a effectué une diversification de ses secteurs d'activité afin de réduire sa dépendance à l'égard des cycles de construction de logements neufs.

Place aux comptes

Au niveau financier, les chiffres sont bons. Depuis 2015, son taux de croissance annuel moyen est de 17,5%, ce qui a permis au groupe de tripler son chiffre d'affaires en seulement 7 ans. Son ratio cours/bénéfice (P/E) s'établit à 18,8x, un niveau comparable à celui de ses principaux rivaux dans le secteur.

L'année 2023 fut pleine d'incertitudes, principalement causées par la hausse des taux d'intérêt qui a rendu les prêts immobiliers plus coûteux, décourageant ainsi les acheteurs potentiels. Pour autant, au cours des neuf premiers mois, l'entreprise a non seulement augmenté ses marges opérationnelles de 1,3% mais aussi conservé sa croissance de 4,4%, témoignant d'un pouvoir de fixation des prix (pricing power) intéressant.

Les ratios de rentabilité sont élevés avec un retour sur capitaux propres (ROE) de 27,9% en 2023, et une marge nette approchant les 12% - une nette augmentation par rapport aux 4,9% enregistrés en 2015.

Pour les bénéfices par action, la tendance est également à la hausse, grâce à une politique active de rachat d'actions. Depuis 2015, l'entreprise a racheté pour 672,3 millions de dollars d'actions, réduisant ainsi le nombre de titres en circulation de 15,6%.

Source : société

Croissance externe : Stratégie de M&A.

Depuis son spin-off, TopBuild a adopté une stratégie d'acquisitions ciblées, afin de stimuler la génération de flux de trésorerie disponibles (FCF) et d'accroître ses marges par le biais de synergies de coûts.

Source : société

Même en 2023, l'entreprise a maintenu sa stratégie en jetant son dévolu sur Specialty Products & Insulation (SPI), une opération valorisée à 960 millions de dollars. Cette acquisition s'inscrit dans l'expansion de son segment "distribution spécialisée".

Le groupe estime que ce renfort augmentera le chiffre d'affaires du segment d'un tiers, grâce à la génération de revenus récurrents significatifs, issus principalement de l'entretien et de la réparation industriels.

L'histoire de TopBuild est jalonnée de plus de 28 acquisitions en six ans, qui ont contribué à l'ajout de 1,6 milliard de dollars au chiffre d'affaires de l'entreprise.

A titre comparatif, voici un tableau regroupant les principaux concurrents de TopBuild coté en Bourse :

TopBuild s'est métamorphosé depuis son spin-off de 2015, devenant un leader du secteur de l'isolation et de la distribution de matériaux de construction. Loin de se contenter d'une croissance organique, l'entreprise a su capitaliser sur des acquisitions stratégiques pour dynamiser ses flux de trésorerie et élargir ses marges, une recette qui s'est avérée payante. La valeur de l'action de l'entreprise a grimpé de 1200 % en moins d'une décennie. Lors de la dernière conférence de présentation des résultats, le CEO a évoqué une amélioration de la demande pour les nouvelles constructions résidentielles, notant une hausse dans la construction de maisons unifamiliales. Cela pourrait indiquer un retour à la normale, avec la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt en 2024. Une perspective qui reste évidemment à confirmer et qui anime une partie de la cote boursière depuis plusieurs semaines.