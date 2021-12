Laurent Pignot Analyste Suivre 60 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Tops Crypto 2021 : Ames sensibles s’abstenir ! 28/12/2021 | 11:57 Laurent Pignot 28/12/2021 | 11:57 1 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Depuis le début de l'année 2021, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a progressé de 190 %, passant d'un peu moins de 800 millions de dollars à plus de 2 300 milliards de dollars aujourd'hui. A noter, qu'elle a atteint un sommet historique d'un peu plus de 3 000 milliards de dollars début novembre. Le top 10 des cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière était un peu différent le 1er janvier 2021, puisqu'il contenait Litecoin (LTC), Chainlink (LINK) et Bitcoin Cash (BCH). Elles se sont retirées et ont laissé la place à Solana (SOL), au stablecoin USDC et à Terra (LUNA) entre autres. Élargissons le spectre du classement et découvrons les entrées fracassantes dans le Top 20 des capitalisations boursières cette année. Les crypto-chiots ont aboyé Commençons par un actif adulé par certains, et largement décrié par d’autres. Le dogecoin est monté en flèche cette année, principalement en raison des messages subreptices sur les réseaux sociaux d'Elon Musk, la “Person of the year”. Au 1er janvier 2021, le DOGE ne valait que 0,004 $ et était largement ignoré par la majorité des crypto-traders. Le DOGE a connu sa première petite poussée en février, et s’est révélée être la première d’un certain nombre de coups de pompe du fantasque et clivant patron de Tesla. En juin, Monsieur Musk a vanté les mérites de DOGE en tant que réseau de paiement, ce qui a entraîné une nouvelle vague de FOMO (Fear Of Missing Out), autrement dit, la peur de rater le train concernant le memecoin (cryptomonnaie créée sous fond de blague). DOGE a chuté depuis ce coup de pompe épique. Mais tous les médias grand public supplémentaires qu'il a obtenus, en plus de sa mise en service sur les principales plateformes de négociation, ont tout de même permis à la pièce-blague d’afficher une performance monumentale de 3 800 % depuis le début de l'année. Petit aparté à la sauce (encore plus) spéculative. Prenons beaucoup, beaucoup trop de hauteur du côté de la cryptomonnaie Shiba Inu (SHIB) qui a vu son cours littéralement dégoupillé dans le sillage du Dogecoin. Ames sensibles s’abstenir. +988800%. A titre d’exemple : 100€ déposés en début d’année sur SHIBA représenteraient à l’heure actuelle près de 1 millions d’euros. Shiba se positionne à la treizième place du classement. Dogecoin (DOGE)

Classement par capitalisation boursière

Position initiale en décembre 2020 : 26

Position finale décembre 2021 : 12 Cours du jeton DOGE en 2021

Source : CoinMarketCap L’essor des blockchains fait de l’ombre à Ethereum Après seulement un an d’existence, Solana vous est potentiellement familière si vous êtes un investisseur sur ce marché. Développée par des ingénieurs provenant de grandes sociétés outre-Atlantique à l’image de Google, Microsoft ou encore Apple, la blockchain Solana a pour objectif de résoudre les problèmes de scalabilité d’Ethereum. Le jeton natif de la blockchain, SOL, a également connu une année exceptionnelle en termes de gains. Au début de l'année 2021, SOL ne valait que 1,52 $, au moment de la rédaction de cet article, il se négociait à un peu plus de 200$. Il s'agit d'un gain épique de plus de 13 100% en moins d'un an. SOL a atteint un sommet historique de 260 $ début novembre, mais a reculé lorsque les marchés ont commencé à corriger en fin d'année. Ce mouvement massif a permis à SOL de se hisser à la cinquième place du classement des capitalisations boursières après avoir culminé à la quatrième place. Des investissements majeurs et une adoption accrue des développeurs dans le sillage de la flambée des prix des transactions sur Ethereum ont donné un élan à Solana, qui a également été présenté comme un "Ethereum killer" par certains experts. En juin, Solana Labs a levé 314 millions de dollars via une vente privée de jetons dirigée par Andreessen Horowitz et Polychain Capital. Solane (SOL)

Classement par capitalisation boursière

Position initiale en décembre 2020: 112

Position finale en 2021 : 5 Cours du jeton SOL en 2021 Source : CoinMarketCap Terra est une autre blockchain qui a pour vocation d’accueillir les applications de finance décentralisée (DeFi). Le jeton natif du réseau de paiement financier décentralisé LUNA a également fait son entrée dans le top 20 des cryptomonnaies. LUNA a commencé l'année en se négociant à environ 0,65 $ et était, pour la plupart, inconnu des crypto-traders. L'expansion rapide des partenaires de l'écosystème Terra a été en grande partie responsable de la hausse des prix. Le cours de LUNA est actuellement sur une ligne de crête, pulvérisant les sommets historiques jour après jour. A l’heure où j’écris ces lignes, le cours gravite autour de 100$. Le jeton a progressé de quasiment 15 000% par rapport au premier janvier 2021. Terra (LUNA)

Classement par capitalisation boursière

Position initiale en décembre 2020: 62

Position finale en 2021 : 9 Cours du jeton LUNA en 2021 Source : CoinMarketCap

Quelques autres blockchains (et les jetons associés) méritent également d'être mentionnées pour avoir fait des gains impressionnants cette année. Elles comprennent AVAX d'Avalanche en hausse de près de 3 430% sur l'année, MATIC de Polygon, qui a bondi de plus de 15 000%, et le BNB de Binance faisant plus de 1 300% cette année. Pour finir, je vous ai concocté un tableau récapitulatif du Top 20, affichant la performance annuelle de chacune d’entre elles en termes de capitalisation. A titre indicatif, vous verrez des stablcoins (jeton répliquant une monnaie traditionnelle) avec une évolution de la capitalisation. Le cours est resté identique pour ces stablecoins (1 USDT = 1 Dollar) même si la capitalisation augmente. Il ne s’agit donc pas de la performance du cours de la cryptomonnaie, car en l'occurrence, un stablecoin doit tendre vers la performance 0% par rapport au dollar afin qu’il réplique la monnaie de référence le mieux possible. Une accumulation de ces stablecoins dans les portefeuilles fait grimper la capitalisation mais pas le cours. Place au récap’. Top 1-10 des cryptommonnaies en termes de capitalisation boursière Source : Zonebourse Top 11-20 des cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière Source : Zonebourse

Pour vous, quelles seront les prochaines pépites qui pénétreront dans le Top 20 en 2022 ? A vos pronostics, et on se retrouve l’année prochaine au même endroit pour dresser un état des lieux du nouveau Top 20 des cryptomonnaies .

© Zonebourse.com 2021 1 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET INC. 0.67% 2958.13 68.78% APPLE INC. 2.30% 180.33 35.90% AVAX S.A. 0.00% 1 46.20% BITCOIN (BTC/EUR) -3.33% 43391 89.53% BITCOIN (BTC/USD) -3.34% 49182 76.31% BITCOIN CASH (BCH/USD) -2.24% 456.22 0.00% ETHEREUM (ETH/BTC) -0.13% 0.079517 214.56% ETHEREUM (ETH/EUR) -3.44% 3451.5 487.39% ETHEREUM (ETH/USD) -3.43% 3912.6 454.48% LITECOIN (LTC/BTC) 0.86% 0.003102 -28.39% LITECOIN (LTC/EUR) -2.64% 134.63 36.01% LITECOIN (LTC/USD) -2.64% 152.58 25.87% MICROSOFT CORPORATION 2.32% 342.45 53.97% TESLA, INC. 2.52% 1093.94 55.02% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue