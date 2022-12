Tops Crypto 2022 : Au-tops-ie d'un marché macabre

Pour commencer, faisons une comparaison entre les 20 premières cryptomonnaies en termes de valorisation aujourd'hui, par rapport à celles de l’année dernière à la même date, le 28 décembre 2021. Cela va nous permettre de voir si certaines cryptomonnaies ont mieux résisté que d’autres en grappillant des places au classement par capitalisation pendant que d’autres s’effondraient complètement. Vous trouverez ci-dessous le classement des 20 premières cryptos par capitalisation à la date du 28 décembre 2022.

(Cliquez pour agrandir)



Remontons dans le temps pour observer ce classement en fin d’année 2021, il y a un an. Vous trouverez ci-dessous le classement des 20 premières cryptomonnaies en termes de valorisation à la date du 28 décembre 2021.

(Cliquez pour agrandir)



Capitalisation Top 20 Crypto - 28/12/2021

CoinMarketCap Encore une fois, sans grande surprise, l’ensemble des actifs ont perdu de leur valorisation sur cette année 2022 si l’on compare la “Market Cap” de chaque actif entre les deux tableaux de 2021 et de 2022. Pour nous faciliter la vie, et afin de mieux visualiser les actifs qui ont réussi à mieux résister dans le marché sanguinaire de 2022, vous trouverez ci-dessous un tableau affichant d’un côté, les 20 premières cryptomonnaies en termes de valorisation actuellement, et de l’autre, les places qu’elles ont gagné ou perdu en l’espace d’un an ainsi que leur variation relative sur cette période. Comparatif des cryptomonnaies 2021 - 2022 Quelques précisions doivent être apportées pour mieux appréhender le tableau ci-dessus. Vous aurez remarqué que les cryptomonnaies : USDT, USDC, BUSD et DAI ont affiché une variation neutre en 2022. Ces cryptomonnaies sont en réalité des stablecoins. Autrement dit, elles ont pour objectif d’offrir la parité avec le dollar 1 : 1. Une variation du cours indiquerait que ce stablecoin perd de la valeur contre le dollar, ce qui a d’ailleurs été le cas, cette année, avec l’UST à l’occasion de l’implosion de l’écosystème Terra Luna. De son côté, la cryptomonnaie Staked Ether (STETH) n’avait pas encore éclos en fin d’année 2021, c’est pour cela que la mention “pas de classement” apparaît. L'objectif de cette cryptomonnaie est de répliquer le cours de l’Ether (ETH) et se présente comme un outil de la finance décentralisée (DeFi). Autrement dit, le cours du STETH est voué à répliquer celui de l’ETH. Finalement, si nous regardons l’évolution du cours des cryptomonnaies de ce classement, les trois cryptomonnaies qui ressortent du lot sont : OKB, BNB et TRX OKX (OKB) Pour rappel, OKB est une cryptomonnaie créée par la OK Blockchain Foundation et l'exchange de crypto maltais, OKX. Le fournisseur de données CoinMarketCap classe la plateforme 7ème sur 242 en fonction du trafic, de la liquidité, du volume d'échange et de la confiance en la réalité du volume d'échange déclaré. Classement des plateformes CoinMarketCap

OKX est similaire à bien des égards au géant Binance. La cryptomonnaie OKB permet aux utilisateurs de bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 40 % sur les transactions (en fonction du nombre de jetons qu'un utilisateur possède). Elle permet aussi aux utilisateurs d'accéder aux votes de certaines décisions concernant l’évolution de la plateforme et récompense les utilisateurs pour le jalonnement des OKX (Staking). Enfin, les détenteurs de jetons OKB ont la possibilité de participer à des projets exclusifs sur OKX Jumpstart, entre autres incitations. Force est de constater que la plateforme a réussi à séduire un grand nombre d’investisseurs au cours de l’année en les persuadant de détenir des OKB afin de profiter de ces avantages. Nous reviendrons plus largement sur la plateforme maltaise dans un article dédié à des comparaisons entre plateformes.

Une autre cryptomonnaie adossée à une plateforme a aussi réussi à mieux résister que le bitcoin. C’est le BNB de Binance.

Binance Coin (BNB)

Binance gère la plus grande partie des volumes quotidiens sur le marché des cryptomonnaies. A titre de comparaison, en l’espace de 24h, au moment où j’écris ces lignes, Binance a géré plus de 8 milliards de dollars de volumes contre seulement 930 millions pour Coinbase, la seconde plateforme en termes de volume d’échange.

La cryptomonnaie native de la plateforme, le Binance Coin (BNB), sert à une multitude de services sur la plateforme. Elle est utilisée pour pour les paiements (sur des plateformes comme Crypto.com, Monetha et HTC) ; pour réserver des hébergements de voyage (sur des sites tels que TravelbyBit, Trip.io et Travala.com) ; à des fins de divertissement (cadeaux virtuels, packs de cartes NFTs, loteries…) et pour payer des services en ligne (BitTorrent, Canva, Storm). Elle est également utilisée pour payer les frais de transaction sur Binance.com, Binance DEX et Binance Chain. Enfin, le BNB est utilisé pour investir dans certaines ICO (Initial Coin Offering - levée de fonds avec des cryptomonnaies) répertoriées dans le programme Launchpad de Binance. L’ancienneté, la résilience, et l’ambition de la plateforme incarnée par son PDG très médiatisé, Changpeng Zhao, a réussi à convaincre les investisseurs à utiliser la cryptomonnaie native BNB cette année.



Binance reste depuis de nombreuses années la référence des plateformes de cryptomonnaies, avec notamment de plus en plus de services proposés sur l’exchange. Les récentes turbulences chez Binance ont inévitablement pesé sur le cours du BNB, et malgré tout, des doutes subsistent toujours concernant la solidité financière de la plateforme tant qu’un audit en bonne et due forme n’a pas été réalisé. Rappelons que Binance, contrairement à Coinbase, n’est pas cotée en bourse et ne possède pas de siège social à l’échelle mondiale.

Comme évoqué précédemment, nous aurions pu parler de la cryptomonnaie TRX de la blockchain Tron qui affiche chute de seulement -18% sur un an, contre 60% pour le bitcoin. Mais en prenant un peu de recul, la cryptomonnaie TRX reste en baisse de -80% par rapport à son sommet du marché haussier de 2017. Et en réalité, la blockchain TRON est très critiquée par les aficionados de la cryptosphère et un article dédié est nécessaire pour bien cerner les enjeux qui gravitent autour de cette blockchain d’infrastructure.

En définitive, comme nous pouvions nous y attendre, ce n'est pas en réalité des “Tops” que nous avons pu observer, mais plutôt une au-Tops-ie d’un marché qui s’est laissé mourir en 2022. En revanche, ce ne serait pas la première fois qu’on évoque la mort du Bitcoin, et par extension de l’ensemble des cryptomonnaies, dans les médias. Depuis 2012, selon 99bitcoins, la “mort du bitcoin” a été mentionnée 467 fois dans les médias, et 27 fois rien qu’en 2022 (chaque point rouge correspond à une occurrence dans le graphique ci-dessous).

Les morts du bitcoin

99bitcoins.com