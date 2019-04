Total : Création du secteur Integrated Gas, Renewables & Power

Retraitement des chiffres clés des secteurs d'activité pour les exercices 2017 et 2018

La croissance rentable dans les chaînes de valeur intégrées du gaz et de l’électricité bas carbone est un des axes clés de la stratégie de Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT). Afin de donner une meilleure visibilité à ces activités, une nouvelle structure de reporting de l’information financière par secteur d’activité a été décidée et est effective depuis le 1er janvier 2019. Elle est articulée autour de quatre secteurs d’activité : Exploration & Production (EP), Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP), Raffinage & Chimie (RC) et Marketing & Services (MS).

Le secteur iGRP porte l’ambition de Total dans les activités de la chaine intégrée du gaz (y compris le GNL - gaz naturel liquéfié) et de l'électricité bas carbone. Il est constitué de l’ensemble des activités de GNL amont et midstream auparavant reportées dans le secteur EP (se référer à la liste indicative des actifs en annexe) ainsi que des activités auparavant reportées dans le secteur Gas, Renewables & Power. Le nouveau secteur EP a été ajusté en conséquence.

Les secteurs RC et MS ne sont pas affectés par ces changements.

Les tableaux ci-dessous présentent les chiffres clés des exercices 2017 et 2018 retraités pour tenir compte de ces changements.

Production d’hydrocarbures du Groupe

2017 2018 1T18 2T18 3T18 4T18 Production Groupe (kbep/j) 2 566 2 775 2 703 2 717 2 804 2 876 EP (kbep/j) 2 229 2 394 2 359 2 375 2 433 2 408 iGRP (kbep/j) 337 381 344 342 371 468 Production Groupe (kbep/j) 2 566 2 775 2 703 2 717 2 804 2 876 Pétrole (y compris bitumes) (kb/j) 1 167 1 378 1 297 1 400 1 431 1 382 Gaz (y compris Condensants et LGN associés)

(kbep/j) 1 398 1 397 1 406 1 317 1 373 1 493 Production Groupe (kbep/j) 2 566 2 775 2 703 2 717 2 804 2 876 Liquides (kb/j) 1 346 1 566 1 481 1 582 1 611 1 589 Gaz (Mpc/j) 6 662 6 599 6 664 6 176 6 557 6 994

EP – Exploration-Production (nouveau périmètre)

> Production

Production d'hydrocarbures 2017 2018 1T18 2T18 3T18 4T18 EP (kbep/j) 2 229 2 394 2 359 2 375 2 433 2 408 Liquides (kb/j) 1 310 1 527 1 445 1 544 1 575 1 541 Gaz (Mcf/d) 4 995 4 724 4 976 4 536 4 678 4 710

> Principaux indicateurs financiers

En millions de dollars 2017 2018 1T18 2T18 3T18 4T18 Résultat opérationnel ajusté 6 208 13 408 2 902 3 726 3 947 2 833 Taux moyen d'imposition du Groupe 40,5% 46,2% 48,7% 46,6% 47,5% 41,2% Résultat opérationnel net ajusté 4 541 8 547 1 817 2 315 2 439 1 976 Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en

équivalence 827 1 140 228 327 316 269

Investissements 10 005 13 789 5 545 2 612 2 472 3 160 Désinvestissements 1 793 3 674 2 176 466 494 538 Investissements organiques 9 110 7 953 1 798 1 785 1 605 2 765 Marge brute d'autofinancement* 12 758 17 832 3 921 4 800 5 200 3 911 Flux de trésorerie d'exploitation* 10 719 18 537 3 322 4 474 4 431 6 310

* Hors frais financiers

Note : voir les définitions dans les communiqués de presse trimestriels sur les résultats du Groupe

iGRP - Integrated Gas, Renewables & Power

> Production et ventes de GNL

Production d'hydrocarbures 2017 2018 1T18 2T18 3T18 4T18 iGRP (kbep/j) 337 381 344 342 371 468 Liquides (kb/j) 36 40 36 38 36 48 Gaz (Mcf/d) 1 668 1 875 1 688 1 640 1 879 2 284

Gaz naturel liquéfié (Mt) 2017 2018 1T18 2T18 3T18 4T18 Ventes totales de GNL 15.6 21.8 3.8 3.9 6.2 7.9 incl. ventes issues des quotes-parts de production* 11.2 11.1 2.5 2.5 2.8 3.3 incl. ventes par Total issues des quotes-parts de

production et d'achats auprès de tiers 7.6 17.1 2.6 2.7 5.1 6.7

* Les quotes-parts de production du Groupe peuvent être vendues par Total ou par les JV

> Principaux indicateurs financiers

En millions de dollars 2017 2018 1T18 2T18 3T18 4T18 Résultat opérationnel ajusté 1 435 1 174 235 217 373 349 Résultat opérationnel net ajusté 1 929 2 419 481 565 697 676 Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en

équivalence 804 1 249 228 250 324 447 Investissements 3 594 5 032 575 447 3 325 685 Désinvestissements 198 2 209 153 439 198 1 419 Investissements organiques 2 553 1 745 336 388 407 614 Marge brute d'autofinancement* 2 289 2 055 393 492 553 617 Flux de trésorerie d'exploitation* 3 157 596 68 258 (164) 434

* Hors frais financiers.

ANNEXE

Actifs inclus dans le secteur EP jusqu'à fin 2018 et reportés à compter du 1er janvier 2019 dans le secteur iGRP

Pays Actif % Participation Angola Angola LNG 13,60% Australie Gladstone LNG 27,50% Australie Ichthys 26,00% Emirats Arabes Unis ADNOC LNG 5,00% Etats-Unis Barnett Shale* 90,92% en moyenne Indonésie Mahakam Jusqu'à fin 2017 (expiration de la license Mahakam) Nigeria Nigeria LNG 15.00% Nigeria OML 58 40.00% Norvège Snohvit 18,40% Oman Oman LNG 5,54% Oman Qalhat LNG 2,04%, participation indirecte à travers Oman LNG Papouasie Nouvelle Guinée Papua LNG 40,10% Qatar Qatargas 1 Upstream 20.00% Qatar Qatargas 1 Downstream 10.00% Qatar Qatargas 2 Train 5 16,70% Russie Arctic LNG 2** 10,00% d'intérêt direct (21,64 % en incluant

l'intérêt indirect*** et en considérant une

participation de Novatek de 60% dans le project) Russie Yamal LNG 20,02% d'intérêt direct (29,72% en incluant

l'intérêt indirect***) Yémen Yemen LNG 39,62%

* Barnett Shale est reporté dans iGRP avec les autres actifs LNG du Groupe aux Etats Unis, comprenant notamment la participation du Groupe dans Cameron LNG et Tellurian Inc., qui étaient déjà reportées le secteur GRP à fin 2018.

** Total a signé les accords définitifs de son entrée dans le project Arctic LNG 2 le 5 mars 2019.

*** Le secteur iGRP comprend l’intérêt de Total dans les projets Arctic LNG 2 et Yamal LNG indirectement détenu au travers de sa participation de 19,4% au capital de Novatek. Les autres actifs de Novatek restent rapportés dans le périmètre EP.

Les données retraitées présentées ici sont issues du reporting interne de TOTAL et n'ont pas été auditées par les commissaires aux comptes de TOTAL. Ces données financières sont présentées uniquement à titre d'information. Dans les limites autorisées par la loi, TOTAL S.A. décline toute responsabilité quant à l'utilisation des données financières retraitées.

La liste des actifs figurant en annexe est présentée à titre indicatif et mentionne les actifs qui, précédemment comptabilisés dans le secteur d’activité de reporting EP, sont comptabilisés à compter du 1er janvier 2019 dans le secteur d’activité de reporting iGRP. Cette liste fait référence à des actifs ou des droits contractuels pouvant regrouper les contributions de multiples filiales et / ou entités consolidées.

L'information financière par secteur d'activité est présentée conformément au système de reporting interne et présente l'information sectorielle interne utilisée pour gérer et mesurer la performance de TOTAL. Outre les indicateurs IFRS, certains indicateurs de performance alternatifs sont présentés, tels que les indicateurs de performance hors éléments d'ajustement décrits ci-dessous (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté). Ces indicateurs sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière de TOTAL et la comparaison des résultats entre périodes. Ils permettent aux investisseurs de suivre les mesures utilisées en interne pour gérer et mesurer la performance du Groupe. Ces éléments d'ajustement comprennent :

i) Éléments exceptionnels

En raison de leur caractère inhabituel ou de leur importance particulière, certaines opérations qualifiées d'"éléments exceptionnels" sont exclues des chiffres des secteurs d'activité. En général, les éléments non-récurrents concernent des opérations significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Toutefois, dans certains cas, des opérations telles que des coûts de restructuration ou des cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal des affaires, peuvent être qualifiées d'éléments exceptionnels bien qu'elles aient pu se produire au cours d'exercices antérieurs ou soient susceptibles de se reproduire au cours des prochains exercices.

(ii) Effet de stock

Les résultats ajustés des secteurs Raffinage & Chimie et Marketing & Services sont présentés selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée pour évaluer la performance des secteurs et faciliter la comparabilité de la performance des secteurs avec celle de ses concurrents.

Dans la méthode du coût de remplacement, qui se rapproche de la méthode du DEPS (dernier entré, premier sorti), la variation de la valeur des stocks dans l'état des résultats est, selon la nature des stocks, déterminée en utilisant soit les écarts de prix de fin de mois entre une période et une autre ou les prix moyens de la période plutôt que la valeur historique. L'effet de stock est la différence entre les résultats selon le FIFO (First-In, First-Out) et le coût de remplacement.

(iii) Effet des variations de juste valeur

L'effet des variations de juste valeur présentées comme élément d'ajustement reflète, pour certaines transactions, les différences entre les mesures internes de performance utilisées par la direction de TOTAL et la comptabilisation de ces transactions en IFRS.

Les IFRS exigent que les stocks détenus à des fins de transaction soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les prix au comptant de fin de période. Afin de mieux refléter la gestion du risque économique au moyen d'opérations sur dérivés, les indicateurs internes utilisés pour mesurer le rendement comprennent l'évaluation des stocks de négociation en fonction des prix à terme.

Par ailleurs, TOTAL, dans le cadre de ses activités de trading, conclut des contrats de stockage dont les effets futurs sont comptabilisés à la juste valeur dans la performance économique interne du Groupe. Les IFRS excluent la comptabilisation de cet effet de juste valeur.

Les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) sont définis comme des résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents et hors effet des variations de juste valeur.

Des informations complémentaires concernant les facteurs de risques et incertitudes susceptibles d'avoir un impact sur les résultats financiers ou les activités du Groupe sont disponibles dans les versions les plus récentes du Document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et du Rapport annuel sur formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.

