Total : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2018 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 2 août 2018 au 8 août 2018 :

marché 02.08.2018 206 730 55,0172 11 373 706 XPAR 02.08.2018 64 300 55,0319 3 538 551 CHIX 02.08.2018 37 120 55,0260 2 042 565 TRQX 02.08.2018 17 902 55,0389 985 306 BATE 03.08.2018 232 666 54,8476 12 761 172 XPAR 03.08.2018 18 300 54,7670 1 002 236 CHIX 03.08.2018 - - - TRQX 03.08.2018 - - - BATE 06.08.2018 121 253 54,8077 6 645 598 XPAR 06.08.2018 41 668 54,7819 2 282 652 CHIX 06.08.2018 27 972 54,7988 1 532 832 TRQX 06.08.2018 11 584 54,8273 635 119 BATE 07.08.2018 108 358 55,7939 6 045 715 XPAR 07.08.2018 39 734 55,7751 2 216 168 CHIX 07.08.2018 23 024 55,8200 1 285 200 TRQX 07.08.2018 12 258 55,8077 684 091 BATE 08.08.2018 173 557 55,7422 9 674 449 XPAR 08.08.2018 63 454 55,7720 3 538 956 CHIX 08.08.2018 35 113 55,8296 1 960 345 TRQX 08.08.2018 19 179 55,7901 1 069 998 BATE Total 474 677 55,7746 26 474 922

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

