Total : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT):

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2018 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 16 août 2018 au 22 août 2018 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 16.08.2018 180 201 52,3163 9 427 450 XPAR 16.08.2018 10 179 52,2516 531 869 CHIX 16.08.2018 6 770 52,2490 353 726 TRQX 16.08.2018 2 582 52,2534 134 918 BATE 17.08.2018 162 503 52,2117 8 484 558 XPAR 17.08.2018 42 609 52,1981 2 224 109 CHIX 17.08.2018 21 114 52,2039 1 102 233 TRQX 17.08.2018 14 892 52,1959 777 301 BATE 20.08.2018 154 223 52,9618 8 167 928 XPAR 20.08.2018 29 279 52,9831 1 551 292 CHIX 20.08.2018 18 465 52,9803 978 281 TRQX 20.08.2018 7 665 52,9828 406 113 BATE 21.08.2018 100 674 53,1952 5 355 374 XPAR 21.08.2018 36 286 53,1875 1 929 962 CHIX 21.08.2018 14 242 53,1989 757 659 TRQX 21.08.2018 10 545 53,2938 561 983 BATE 22.08.2018 89 321 53,6969 4 796 261 XPAR 22.08.2018 35 963 53,6499 1 929 411 CHIX 22.08.2018 15 447 53,6672 828 997 TRQX 22.08.2018 11 354 53,6775 609 454 BATE Total 964 314 52,7928 50 908 879

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180823005612/fr/