Total : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2018 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 30 août 2018 au 5 septembre 2018 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 30.08.2018 190 265 54,7379 10 414 707 XPAR 30.08.2018 59 685 54,7420 3 267 276 CHIX 30.08.2018 23 994 54,7388 1 313 403 TRQX 30.08.2018 15 104 54,7422 826 826 BATE 31.08.2018 370 959 54,1260 20 078 527 XPAR 31.08.2018 89 469 54,1893 4 848 262 CHIX 31.08.2018 28 548 54,1445 1 545 717 TRQX 31.08.2018 25 611 54,1615 1 387 130 BATE 03.09.2018 56 253 54,1088 3 043 782 XPAR 03.09.2018 13 365 54,0827 722 815 CHIX 03.09.2018 4 446 54,0975 240 517 TRQX 03.09.2018 2 815 54,1260 152 365 BATE 04.09.2018 263 232 53,8101 14 164 540 XPAR 04.09.2018 66 866 53,7468 3 593 834 CHIX 04.09.2018 24 009 53,7538 1 290 575 TRQX 04.09.2018 19 916 53,7597 1 070 678 BATE 05.09.2018 375 593 52,9432 19 885 095 XPAR 05.09.2018 56 944 52,9339 3 014 268 CHIX 05.09.2018 19 302 52,9158 1 021 381 TRQX 05.09.2018 58 479 52,7580 3 085 235 BATE Total 1 764 855 53,8100 94 966 934

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180906005736/fr/