Total : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2018 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 15 novembre 2018 au 21 novembre 2018 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 15.11.2018 448 941 49,8141 22 363 592 XPAR 15.11.2018 118 964 49,8248 5 927 358 CHIX 15.11.2018 39 994 49,8103 1 992 113 TRQX 15.11.2018 40 215 49,8149 2 003 306 BATE 16.11.2018 571 843 50,1679 28 688 162 XPAR 16.11.2018 134 147 50,1563 6 728 317 CHIX 16.11.2018 47 500 50,1890 2 383 978 TRQX 16.11.2018 46 265 50,1879 2 321 943 BATE 19.11.2018 629 230 49,7738 31 319 168 XPAR 19.11.2018 96 461 49,7953 4 803 304 CHIX 19.11.2018 45 191 49,7871 2 249 929 TRQX 19.11.2018 50 040 49,7820 2 491 091 BATE 20.11.2018 746 073 49,2618 36 752 899 XPAR 20.11.2018 150 208 49,2186 7 393 027 CHIX 20.11.2018 47 597 49,2461 2 343 967 TRQX 20.11.2018 47 541 49,2364 2 340 748 BATE 21.11.2018 478 730 49,1355 23 522 638 XPAR 21.11.2018 84 141 49,1313 4 133 957 CHIX 21.11.2018 40 000 49,1436 1 965 744 TRQX 21.11.2018 40 000 49,1447 1 965 788 BATE Total 3 903 081 49,6252 193 691 029

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

