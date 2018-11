Total : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2018 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 22 novembre 2018 au 28 novembre 2018 :

marché 22.11.2018 629 050 49,0772 30 872 013 XPAR 22.11.2018 148 319 49,0743 7 278 651 CHIX 22.11.2018 47 114 49,0629 2 311 549 TRQX 22.11.2018 33 593 49,0462 1 647 609 BATE 23.11.2018 894 239 48,1741 43 079 159 XPAR 23.11.2018 223 424 48,0963 10 745 868 CHIX 23.11.2018 69 502 48,1210 3 344 506 TRQX 23.11.2018 149 502 48,0851 7 188 819 BATE 26.11.2018 458 705 48,2797 22 146 140 XPAR 26.11.2018 33 256 48,2579 1 604 865 CHIX 26.11.2018 20 000 48,2829 965 658 TRQX 26.11.2018 20 000 48,2845 965 690 BATE 27.11.2018 648 205 48,0918 31 173 345 XPAR 27.11.2018 105 945 48,0590 5 091 611 CHIX 27.11.2018 35 000 48,0859 1 683 007 TRQX 27.11.2018 35 000 48,0865 1 683 028 BATE 28.11.2018 468 087 48,2232 22 572 653 XPAR 28.11.2018 59 958 48,2268 2 891 582 CHIX 28.11.2018 30 000 48,2317 1 446 951 TRQX 28.11.2018 30 000 48,2337 1 447 011 BATE Total 4 138 899 48,3558 200 139 713

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

