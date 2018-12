Total : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2018 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 6 décembre 2018 au 12 décembre 2018 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 06.12.2018 1 198 293 47,8414 57 328 015 XPAR 06.12.2018 234 305 47,9739 11 240 525 CHIX 06.12.2018 89 980 47,7928 4 300 396 TRQX 06.12.2018 77 118 47,8124 3 687 197 BATE 07.12.2018 286 633 47,9673 13 749 011 XPAR 07.12.2018 36 485 48,0247 1 752 181 CHIX 07.12.2018 22 769 48,0226 1 093 427 TRQX 07.12.2018 22 438 48,0567 1 078 296 BATE 10.12.2018 701 725 47,7428 33 502 316 XPAR 10.12.2018 110 000 47,7944 5 257 384 CHIX 10.12.2018 50 000 47,7943 2 389 715 TRQX 10.12.2018 50 000 47,7542 2 387 710 BATE 11.12.2018 393 651 47,8859 18 850 332 XPAR 11.12.2018 29 723 47,7609 1 419 597 CHIX 11.12.2018 17 349 47,8430 830 028 TRQX 11.12.2018 17 779 47,8586 850 878 BATE 12.12.2018 495 405 48,4167 23 985 875 XPAR 12.12.2018 72 399 48,3422 3 499 927 CHIX 12.12.2018 30 529 48,4362 1 478 709 TRQX 12.12.2018 25 165 48,4375 1 218 930 BATE Total 3 961 746 47,9335 189 900 449

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181213005635/fr/