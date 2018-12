Total: Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2018 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 13 décembre 2018 au 19 décembre 2018 :

Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action) Montant des transactions (EUR) Code identifiant marché 13.12.2018 711 743 48,6329 34 614 126 XPAR 13.12.2018 165 000 48,6394 8 025 501 CHIX 13.12.2018 60 000 48,6352 2 918 112 TRQX 13.12.2018 175 000 48,7328 8 528 240 BATE 14.12.2018 733 540 49,1281 36 037 426 XPAR 14.12.2018 169 000 49,1370 8 304 153 CHIX 14.12.2018 62 000 49,1316 3 046 159 TRQX 14.12.2018 101 285 49,1746 4 980 649 BATE 17.12.2018 143 491 48,7830 6 999 921 XPAR 18.12.2018 268 161 47,4961 12 736 602 XPAR 18.12.2018 20 000 47,1899 943 798 CHIX 18.12.2018 3 619 46,9832 170 032 TRQX 18.12.2018 3 176 46,9819 149 215 BATE 19.12.2018 50 924 46,8265 2 384 593 XPAR 19.12.2018 10 000 46,7897 467 897 CHIX 19.12.2018 3 151 46,8001 147 467 TRQX Total 2 680 090 48,6752 130 453 892

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181220005666/fr/