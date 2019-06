Total : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 29 mai 2019 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 6 juin 2019 au 12 juin 2019 :

Jour de la transaction Volume total journalier

(en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier

d'acquisition (en EUR/action) Montant des

transactions (EUR) Code identifiant marché 06.06.2019 420 832 47,2429 19 881 324 XPAR 06.06.2019 12 500 47,2416 590 520 BATE 06.06.2019 30 000 47,2434 1 417 302 CHIX 06.06.2019 7 500 47,2449 354 337 TRQX 07.06.2019 419 591 47,8068 20 059 303 XPAR 07.06.2019 42 500 47,8022 2 031 594 BATE 07.06.2019 - CHIX 07.06.2019 7 500 47,7971 358 478 TRQX 10.06.2019 272 311 48,1002 13 098 214 XPAR 10.06.2019 10 000 48,0973 480 973 BATE 10.06.2019 25 000 48,0991 1 202 478 CHIX 10.06.2019 15 000 48,1005 721 508 TRQX 11.06.2019 636 378 48,2519 30 706 448 XPAR 11.06.2019 326 000 48,3252 15 754 015 BATE 11.06.2019 157 268 48,2447 7 587 347 CHIX 11.06.2019 72 150 48,2428 3 480 718 TRQX 12.06.2019 822 779 47,4948 39 077 724 XPAR 12.06.2019 341 000 47,3641 16 151 158 BATE 12.06.2019 162 729 47,4440 7 720 515 CHIX 12.06.2019 77 574 47,4426 3 680 312 TRQX Total 3 858 612 47,7774 184 354 267

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

