Total : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 29 mai 2019 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 20 juin 2019 au 26 juin 2019 :

Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action) Montant des transactions (EUR) Code identifiant marché 20.06.2019 681 740 48,8834 33 325 769 XPAR 20.06.2019 283 874 48,8926 13 879 338 BATE 20.06.2019 151 214 48,8357 7 384 642 CHIX 20.06.2019 65 587 48,8760 3 205 630 TRQX 21.06.2019 720 136 49,2321 35 453 808 XPAR 21.06.2019 288 560 49,2013 14 197 527 BATE 21.06.2019 138 817 49,2203 6 832 614 CHIX 21.06.2019 54 057 49,2259 2 661 004 TRQX 24.06.2019 388 101 49,0977 19 054 866 XPAR 24.06.2019 500 000 49,0369 24 518 450 BATE 24.06.2019 102 742 49,0677 5 041 314 CHIX 24.06.2019 37 048 49,0663 1 817 808 TRQX 25.06.2019 384 259 49,0358 18 842 447 XPAR 25.06.2019 - - - BATE 25.06.2019 - - - CHIX 25.06.2019 - - - TRQX 26.06.2019 271 094 49,4752 13 412 430 XPAR 26.06.2019 70 000 49,4326 3 460 282 BATE 26.06.2019 80 000 49,4326 3 954 608 CHIX 26.06.2019 30 000 49,4329 1 482 987 TRQX Total 4 247 229 49,0968 208 525 525

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190627005685/fr/