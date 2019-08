Total : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

TOTAL (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT):

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2019 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 01 août 2019 au 07 août 2019 :

Jour de la transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 01.08.2019 226 957 46,5360 10 561 671 XPAR 01.08.2019 16 894 46,5235 785 968 BATE 01.08.2019 73 958 46,5314 3 441 369 CHIX 01.08.2019 17 242 46,5306 802 281 TRQX 02.08.2019 421 133 45,1239 19 003 163 XPAR 02.08.2019 19 798 45,1704 894 284 BATE 02.08.2019 92 637 45,1676 4 184 191 CHIX 02.08.2019 20 320 45,1815 918 088 TRQX 05.08.2019 322 520 43,9620 14 178 624 XPAR 05.08.2019 21 694 43,8915 952 182 BATE 05.08.2019 99 275 43,9363 4 361 776 CHIX 05.08.2019 21 577 43,9392 948 076 TRQX 06.08.2019 231 930 43,9353 10 189 914 XPAR 06.08.2019 14 500 43,9325 637 021 BATE 06.08.2019 81 060 43,9249 3 560 552 CHIX 06.08.2019 18 520 43,9143 813 293 TRQX 07.08.2019 265 068 43,3069 11 479 273 XPAR 07.08.2019 15 596 43,3280 675 743 BATE 07.08.2019 85 131 43,2798 3 684 453 CHIX 07.08.2019 15 921 43,3444 690 086 TRQX Total 2 081 731 44,5600 92 762 010

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

