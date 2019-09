Total : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT):

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2019 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 29 août 2019 au 4 septembre 2019 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 29.08.2019 104 867 44,9525 4 714 034 XPAR 29.08.2019 6 451 44,9087 289 706 BATE 29.08.2019 34 785 44,9708 1 564 309 CHIX 29.08.2019 9 603 44,9535 431 688 TRQX 30.08.2019 59 237 45,3557 2 686 736 XPAR 30.08.2019 3 630 45,3816 164 735 BATE 30.08.2019 20 180 45,3492 915 147 CHIX 30.08.2019 5 143 45,3592 233 282 TRQX 02.09.2019 84 912 45,2786 3 844 696 XPAR 02.09.2019 7 381 45,2798 334 210 BATE 02.09.2019 31 215 45,2709 1 413 131 CHIX 02.09.2019 9 005 45,2726 407 680 TRQX 03.09.2019 175 832 44,7774 7 873 300 XPAR 03.09.2019 14 010 44,7643 627 148 BATE 03.09.2019 69 460 44,7598 3 109 016 CHIX 03.09.2019 15 125 44,8616 678 532 TRQX 04.09.2019 118 866 45,1907 5 371 639 XPAR 04.09.2019 8 583 45,2072 388 013 BATE 04.09.2019 41 086 45,2174 1 857 802 CHIX 04.09.2019 8 455 45,1867 382 053 TRQX Total 827 826 45,0419 37 286 858

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

